На обложках самых престижных изданий: фото, перевернувшие современный мир

Новости культуры:Работы словацкого фотографа Марии Сварбовой печатались в таких влиятельных изданиях, как Vogue, Forbes и The Guardian.

Мария Сварбова (Mária Švarbová) - молодой фотограф из Словакии. Девушка получила образование в качестве археолога-реставратора, но потом заинтересовалась фотографией. Именно в этой среде она нашла себя. Её неповторимый персональный художественный стиль помог завоевать Марии международное признание. Кроме всевозможных наград и номинаций, её работы печатались в таких влиятельных изданиях, как Vogue, Forbes и The Guardian.

Мария родилась в Братиславе (Словакия) в 1988 году. Там она до сих пор живёт и работает. Она увлеклась фотографическим искусством в 2010 году. Марии пришлось очень долго работать над своим стилем, пока она не открыла свой собственный.

В самом начале своего творческого пути Сварбова отошла от всех традиционных представлений о фотографии, полностью сосредоточившись на творческих экспериментах с цветом, атмосферой и пространством. Работы Марии демонстрируют интерес к архитектуре и зданиям эпохи социализма.

Человек и его тело на фотографиях Сварбовой становятся чем-то вроде основы, опоры, но без всяких признаков эмоций и индивидуальности. Снимки фотографа отдают какой-то стерильностью и напоминают обрывки снов. Вызывают они при этом чувство напряжённости и некой тревоги, и в тоже время наполняя неким созерцательным спокойствием.

Мария Сварбова говорит о своих работах так: "Атмосфера, которую я изображаю с помощью палитры пастельных тонов, погружает зрителя в продезинфицированный мир, где герои решили отказаться от любого рода излишеств, которые могли бы их раскрыть".

Фотограф создаёт пейзажи просто уникальной красоты! Композиция на её снимках столь тщательным образом продумана, что любое повседневное занятие, застывшее в кадре фотоаппарата, приобретает совершенно иной, новый смысл.

В своих работах Мария избрала метод абсолютного отхода от традиционной портретной фотографии. Её модели помещены в скучные серые будни городской среды. Самыми любимыми общественными местами для Сварбовой были и есть старые советские бассейны. Именно эти фотографии и принесли ей мировую славу.

Мария Сварбова любит снимать такие обыденные человеческие дела, как визит к доктору, посещение магазина, плавание в бассейне, прогулка. Вся эта серость и будничность поддаётся переосмыслению и предстаёт перед зрителем визуально чистым, успокаивающим и симметричным кадром.

Этот стерильный мир и люди, больше похожие на манекены придают повседневности человеческого бытия некую неестественную красоту.

Для того, чтобы добиться этого неповторимого эффекта выхолощенного, продезинфицированного снимка, требуется огромный труд других специалистов: костюмеров, художников по свету, гримёров.

После этого, придать образам завершённость, призваны ретушеры-фоторедакторы. Благодаря их работе на фотографиях как бы стираются между людьми границы, они лишаются своей личности. При этом создаётся то самое ощущение одиночества и изоляции.

Фотохудожнице удаётся добиться таким образом, такого нужного и сложного эффекта, как полное погружение зрителя в атмосферу созерцания. В нашем динамичном, слишком быстро меняющемся мире, это крайне важно - просто остановиться.

Когда рассматриваешь эти потрясающие застывшие кадры, кажется, что вот-вот они оживут и обретут подвижность.

Несмотря на всю кажущуюся холодность работ Марии Сварбовой, каждый снимок отражает её желание вызвать почтение к окружающему нас миру с его несравненной и неповторимой красотой.