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#КультураНеЗупиняється: Нацопера анонсировала запуск онлайн-проекта в поддержку Италии

#КультураНеЗупиняється: Нацопера анонсировала запуск онлайн-проекта в поддержку Италии
15:23 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Национальная опера Украины представляет онлайн-проект в поддержку Италии.

Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко при поддержке Министерства культуры и информационной политики, Посольства Италии и Итальянского института культуры в Украине представляет онлайн-проект в поддержку Италии. Об этом сообщает пресс-служба МКИП.

"Каждую неделю в течение месяца мы будем презентовать видео, созданное с использованием записей на смартфоны, сделанных артистами Национальной оперы Украины. На этой неделе мы начинаем проект музыкальным произведением, которое является символом национальной истории и художественного наследия Италии - хором "Va, pensiero" из оперы "Набукко" Джузеппе Верди. Таким образом мы приобщаемся к инициативе #MusicaSenzaFrontiere (#МузикаБезКордонив) нашего партнера Ravenna Festival, который в 2018 году продемонстрировал свою солидарность Украине концертами "Пути дружбы" под руководством выдающегося дирижера современности маэстро Риккардо Мути в Киеве и Равенне", - сообщают организаторы проекта.

Как отмечает в. и. о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, сегодня, когда весь мир сталкивается с необходимостью самоизоляции для сохранения жизни и здоровья, этот проект средствами искусства демонстрирует единство, солидарность, соболезнование и человечность.

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"В наши дни, как никогда, необходимо сохранить мосты между странами и людьми, быть креативными и изобретательными для того, чтобы поддерживать вечные ценности мировой культуры", - подчеркнула она.

В то же время посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия отмечает, что организаторы приобщаются к акции #WeAreInItaly - #staytunedonIT (#МиІталія – #залишаймосяназв’язкузІТ), которую Министерство иностранных дел Италии начало в поддержку культурной индустрии и инновационных секторов в связи с вызванной коронавирусом чрезвычайной ситуацией.

"Под хэштегом #КультураНеЗупиняється (#LaCulturaNonSiFerma) намерены по крайней мере частично компенсировать многочисленные музыкальные мероприятия, проведение которых были запланированы на эту весну", - отмечает дипломат.

Нацопера переносит свои спектакли: все из-за карантина

Национальная опера Украины ранее начала проект #театрвдома. Под этим тегом можно найти все публикации с артистами театра, которые рассказывают, как пережить карантин и что для этого делают они сами.

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Все по теме:

Италия, Проект, Поддержка, Онлайн, Светлана Фоменко, Давиде Ла Чечилия, Нацопера, #КультураНеЗупиняється.
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