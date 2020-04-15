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Снимок украинского фотографа попал на разворот National Geographic (Фото)

Снимок украинского фотографа попал на разворот National Geographic (Фото)
16:10 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: www.facebook.com

Новости культуры:Снимок одесского фотографа Евгения Самученко появился на развороте майского выпуска британского издания о путешествиях National Geographic Traveller.

Популярный британский журнал о путешествиях National Geographic опубликовал снимки украинского фотографа из Одессы Евгения Самученко. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Снимки соляных озер в Херсонской области в серии At the Pink Planet вошли в шорт-лист премии Sony World Photography Awards 2020.

"Мой снимок из Украины опубликован на развороте печатного журнала National Geographic Traveller. Майский выпуск", - написал Самученко у себя на Facebook.

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"Когда вы впервые видите розовые соляные озера Херсонской области на Украине, создается впечатление, что вы смотрите на другую планету. В летние месяцы микроскопические водоросли заставляют воду становиться розовой и красной. Вид сверху завораживает, поэтому я решил использовать дрон, чтобы передать атмосферу этого необычного места", - говорит о своих работах фотограф.

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Все по теме:

Sony, Обложка, Фотограф, National Geographic, Sony World Photography Awards 2020, National Geographic Traveller, На Розовой планете, At the Pink Planet.
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