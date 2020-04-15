Снимок украинского фотографа попал на разворот National Geographic (Фото)

Новости культуры:Снимок одесского фотографа Евгения Самученко появился на развороте майского выпуска британского издания о путешествиях National Geographic Traveller.

Популярный британский журнал о путешествиях National Geographic опубликовал снимки украинского фотографа из Одессы Евгения Самученко. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Снимки соляных озер в Херсонской области в серии At the Pink Planet вошли в шорт-лист премии Sony World Photography Awards 2020.

"Мой снимок из Украины опубликован на развороте печатного журнала National Geographic Traveller. Майский выпуск", - написал Самученко у себя на Facebook.

"Когда вы впервые видите розовые соляные озера Херсонской области на Украине, создается впечатление, что вы смотрите на другую планету. В летние месяцы микроскопические водоросли заставляют воду становиться розовой и красной. Вид сверху завораживает, поэтому я решил использовать дрон, чтобы передать атмосферу этого необычного места", - говорит о своих работах фотограф.