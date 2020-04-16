Вкусные шедевры: бариста из Кореи создает чудесные рисунки на пенке от кофе

Корейский бариста Канбин Ли к приготовлению кофе подходит со всей душой. Он создает на пенке кофе даже не узоры и не рисунки, а настоящие картины. Сам Канбин называет свое творчество "крем-артом". Немудрено, что у этого талантливого баристы нет отбоя от клиентов, а в его Instagram уже 69, 4 тыс. подписчиков.