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Вкусные шедевры: бариста из Кореи создает чудесные рисунки на пенке от кофе
Корейский бариста Канбин Ли к приготовлению кофе подходит со всей душой. Он создает на пенке кофе даже не узоры и не рисунки, а настоящие картины. Сам Канбин называет свое творчество "крем-артом". Немудрено, что у этого талантливого баристы нет отбоя от клиентов, а в его Instagram уже 69, 4 тыс. подписчиков.
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