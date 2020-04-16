Украинский спектакль стал участником Международного онлайн-фестиваля

Новости культуры:Спектакль "Семейный альбом/Album di Famiglia" покажут на онлайн-фестивале.

Спектакль "Семейный альбом/Album di Famiglia" (режиссер Маттео Спиацци) Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра выбрали к участию в International Online Theatre Festival 2020. Как сообщается на странице театра в Facebook, из сотни спектаклей для участия в фестивале выбрали 23.

"Фестиваль дает возможность всем, кто только об этом мог мечтать, увидеть онлайн этапные работы всемирно известных театральных режиссеров: "(A)pollonia" (Кшиштоф Варликовский), "Замужество Марии Браун" и "Враг народа" (Томас Остермайер), "Орландо" (Кэти Митчелл), "Ленин" (Мило Рау), "Макбет" (Гжегож Яжина), постановки театра Schaubühne Berlin, театральных компаний Reckless Sleepers, English Touring Theatre прочее", - говорится в сообщении.

Фестиваль продлится с 15 апреля по 15 мая.

Спектакль "Семейный альбом/Album di Famiglia" рассказывает о семье, проживающей в 90-х годах в Украине. В ней сочетаются три поколения. То, что некогда имело огромное значение, быстро перестает цениться потомками.

"Мы очень счастливы сотрудничеству с Маттео. Он необыкновенный мастер, режиссер которых надо всегда искать, ибо кроме чрезвычайных профессиональных качеств, еще и прекрасный человек. Дружелюбный, веселый, приветливый. Для нашего театра попасть в компанию с Варликовским, Остермаером, Митчелл, Рау - это невероятная удача и показатель того, что мы идем в правильном направлении. Мы готовим настоящие эксклюзивы. Нам не интересны истории, которые уже ставлены-переставлены. Мы ищем уникальный, современный, авторских продукт, и этот продукт - побеждает!", - заявил художественный руководитель театра Стас Жирков.