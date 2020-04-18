Украинские фотографы присоединились к проекту #лікарігерої

Новости культуры:Украинские фотографы вместе с изданием Bird in Flight присоединились к борьбе с пандемией коронавируса.

Сегодня, 18 апреля, стартовала продажа работ 70 украинских фотографов. В течение дня их можно будет приобрести на сайте Donate.Birdinflight.com. После этого все средства будут направлены в Антикризисный фонд по борьбе с COVID-19.

Сбор средств "Фотографы – врачам" на помощь медработникам инициирован редакцией Bird in Flight, волонтерским движением движением #StopCovidUA и украинскими фотографами.

Каждый автор представил одну фотографию в трех экземплярах вне авторским тиражом. Цена оттиска – 1000 гривен.

Благотворительная распродажа работ в рамках кампании #лікарігерої началась сегодня в 8 часов утра и продлится 24 часа.

Добавим, украинские фотографы таким образом последовали за иностранными коллегами, которым удалось собрать 726 тысяч евро для врачей в Бергамо и 370 тысяч долларов для больницы Нью-Йорка.