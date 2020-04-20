Самые первые фотографии в истории человечества

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Почти 200 лет назад француз Жозеф Нисефор Ньепс намазал на металлическую пластину тонкий слой асфальта и выставил ее на солнце в камере-обскуре. Так он получил первое в мире "отражение видимого". Снимок получился не самого лучшего качества, но именно с него начинается история фотографии.

Еще каких-то 30-40 лет назад значительная часть фотографий, фильмов, телепередач были черно-белыми. Многие и не догадываются, что появилась цветная фотография намного раньше, чем мы думаем. 17 мая 1861 года известный английский физик Джеймс Максвелл во время лекции на тему особенностей цветового зрения в лондонском Королевском институте показал первую в мире цветную фотографию - "Ленточку из шотландки".

С тех пор фотография, помимо того что из черно-белой превратилась в цветную, получила еще много разновидностей: появилась съемка с воздуха и из космоса, фотомонтаж и рентген, автопортрет, подводное фото и 3D-фотография.

1826 - первая и старейшая фотография

Жозеф Нисефор Ньепс, французский фотограф, сделал этот снимок, используя восьмичасовую выдержку. Называется он "Вид из окна на Le Gras", последние годы демонстрировался в Harry Ransom Humanities Research Center в Техасском университете в Остине.