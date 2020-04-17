World Press Photo-2020: объявлены победители престижного конкурса (Фото)

Организаторы конкурса World Press Photo, который проводится с 1955 года и является самым престижным для фотожурналистов, назвали лучше фотографии 2019 года. Как сообщается на сайте конкурса, в этом году "Фотографией года" стал снимок, сделанный в Судане японским фотожурналистом Ясуоши Чиба для агентства Agence France-Presse.
На снимке можно увидеть молодого человека, читающего протестные стихи. Его подсвечивают светом мобильных телефонов, а сами протестующие призывают к гражданскому правлению во время блэкаута с Хартуме 19 июня 2019 года.
"В этом месте был полностью выключен свет. Но затем, внезапно, люди начали хлопать в ладоши в темноте. Они подняли мобильные телефоны и осветили мужчину в центре. Он читал протестное стихотворение, импровизированное. Его выражение лица и голос произвели на меня впечатление, я не мог не сосредоточиться на нем и не запечатлеть момент", - рассказал о создании снимка Чиба.
Награды также вручались в номинациях "Фотоистория года", "Современные проблемы", "Окружающая среда", "Общие новости", "Длительные проекты", "Природа", "Портреты", "Спорт", "Срочные новости" и других.
"Фотоистория года"
"Современные проблемы"
"Окружающая среда"
"Срочные новости"
В прошлом году главный приз World Press Photo получил снимок, на котором запечатлена плачущая девочка Янела Санчес из Гондураса во время обыска ее матери Сандры Санчес и других беженцев на границе США и Мексики. Автор фото, сделанного в июне 2018 года, — 51-летний Джон Мур из агентства Getty Images, лауреат Пулитцеровской премии.