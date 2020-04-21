Уличное искусство о коронавирусе: крутые рисунки на стенах, посвященные CoVid-19 Поскольку эпидемия коронавируса продолжает распространяться по миру, уличные художники не могут оставаться в стороне. В своих работах они благодарят врачей, поддерживают общество и дают советы. В Париже, Сиэтле, Барселоне и многих других городах уличное искусство рассказывает о том, как страны борются с пандемией.