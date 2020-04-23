Кулинарные миниатюры от талантливого мастера Аарона Шея (Фото)

1 Его миниатюрные работы украшают кукольные домики, кроме того Аарон делает удивительно красивую бижутерию в виде реалистичных микро-блюд.

2 Несмотря на то, что все эти малюсенькие блюда сделаны из совершенно несъедобных материалов — полимерной глины, краски и клея- при просмотре поста у вас вполне возможно разыграется аппетит.

3 Аарон Шей живет и работает в Израиле. Сейчас ему 27 лет, и он работает в центре для взрослых и детей с ограниченными возможностями.

4 Как говорит сам Аарон, он всегда был творческим человеком, много экспериментировал с разными материалами.

5 В 2004 году открыл для себя возможности полимерной глины и сразу влюбился в этот удивительный материал.

6 До того, как Аарон начал делать миниатюрную еду, он переделал сотни бусин в технике миллифиори, однако многие другие мастера занимались этим, поэтому пришло время, когда он решил переключиться на что-то новое.

7 На создание кулинарной миниатюры его вдохновили старшие сестры, которые учили его искусству понимания того, что нравится женщинам.

8 С тех пор Аарон занимается лепкой миниатюрной еды для кукольных домиков и делает украшения с миниедой.

9 Свои работы Аарон продает на сетевом аукционе Etsy.

10 Вдохновения для лепки миниатюрной еды вокруг очень много. Шоу Д. Оливера, журналы, вырезки и кулинарные книги.