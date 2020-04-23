Кулинарные миниатюры от талантливого мастера Аарона Шея (Фото)

Его миниатюрные работы украшают кукольные домики, кроме того Аарон делает удивительно красивую бижутерию в виде реалистичных микро-блюд.
Несмотря на то, что все эти малюсенькие блюда сделаны из совершенно несъедобных материалов — полимерной глины, краски и клея- при просмотре поста у вас вполне возможно разыграется аппетит.
Аарон Шей живет и работает в Израиле. Сейчас ему 27 лет, и он работает в центре для взрослых и детей с ограниченными возможностями.
Как говорит сам Аарон, он всегда был творческим человеком, много экспериментировал с разными материалами.
В 2004 году открыл для себя возможности полимерной глины и сразу влюбился в этот удивительный материал.
До того, как Аарон начал делать миниатюрную еду, он переделал сотни бусин в технике миллифиори, однако многие другие мастера занимались этим, поэтому пришло время, когда он решил переключиться на что-то новое.
На создание кулинарной миниатюры его вдохновили старшие сестры, которые учили его искусству понимания того, что нравится женщинам.
С тех пор Аарон занимается лепкой миниатюрной еды для кукольных домиков и делает украшения с миниедой.
Свои работы Аарон продает на сетевом аукционе Etsy.
Вдохновения для лепки миниатюрной еды вокруг очень много. Шоу Д. Оливера, журналы, вырезки и кулинарные книги.
Кроме полимерной глины для работ Аарон использует краски, металлические детали, эпоксидную смолу и находится в постоянном поиске предметов, которые могут пригодится в работе.