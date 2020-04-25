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IZOLYATSIA: художница Бернадетт Анзенгрубер проведет онлайн-встречу Artist Talk

IZOLYATSIA: художница Бернадетт Анзенгрубер проведет онлайн-встречу Artist Talk
16:17 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: www.facebook.com

Новости культуры:Бернадетт Анзенгрубер работает в области фотографии, перформанса, видео, объектов и текста.

Платформа культурных инициатив IZOLYATSIA проведет онлайн-встречу с художницей Бернадетт Анзенгрубер. Об этом сообщается на странице платформы в Facebook.

"В понедельник, 27 апреля, с 19.00 до 21.00 художница Бернадетт Анзенгрубер проведет онлайн artist talk перед началом авторского цикла воркшопов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Анзенгрубер работает в области фотографии, перформанса, видео, объектов и текста. Ее художественная практика находится на пересечении изобразительного искусства, дизайна и философии с акцентом на телесность языка (материализованная поэзия - отношения языка и тела/язык как тело).

Онлайн-трансляция состоится на Facebook-странице IZOLYATSIA. Присоединиться к живой трансляции можно будет по ссылке, которая будет обнародована позже. Начало в 19:00. Посещение свободное.

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Кроме того, как сообщается, с 28 апреля по 1 мая Бернадетт также проведет свой онлайн-воркшоп, который будет сфокусирован на феминистском взгляде на достижениях в области искусства, теории и self-empowering практиках.

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Все по теме:

Феминизм, Онлайн, IZOLYATSIA, Бернадетт Анзенгрубер, Artist Talk.
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