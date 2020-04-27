Инвалидность не помеха: невероятные работы художников с ограниченными возможностями

1 Мариуш Кедзерский родился без рук, но все-таки сумел исполнить свою мечту рисовать картины.

2 Хуан Гофу потерял обе руки в четыре года из-за сильного удара током. Но это не остановило его на пути к мечте, и в 12 лет он научился рисовать ногами.

3 Айрис Грейс больна аутизмом. Когда с девочкой, которая очень медленно училась говорить, занимался логопед, он посоветовал родителям научить Айрис рисовать. Оказалось, что у нее настоящий талант.

4 Питер Лонгстафф родился без рук, став жертвой талидомида, который принимала его мать во время беременности. Но он никогда не считал себя инвалидом. Он научился рисовать правой ногой.

5 В три года у Стивена Уилтшира диагностировали синдром саванта. А теперь он известен всему миру тем, что рисует подробные картины по памяти.

6 Родившийся с церебральным параличом Пол Смит рисует картины на печатной машинке, используя только один палец.

7 Джейси Шейтан Тенет потерял правую руку более 20 лет назад и с тех пор мог рисовать только левой. Но его друг, инженер и дизайнер, сконструировал для него протез, с помощью которого художник может набивать татуировки.

8 Ракан Абдулазиз Курди из Саудовской Аравии доказывает, что инвалидность творчеству не помеха.

9 Викторин Флойд Флад — слепой фотограф, потеряла зрение в возрасте 26 лет.