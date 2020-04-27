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Инвалидность не помеха: невероятные работы художников с ограниченными возможностями

Инвалидность не помеха: невероятные работы художников с ограниченными возможностями
02:56 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры:Произведения искусства, глядя на которые и не скажешь, что они были созданы людьми с ограниченными возможностями.

  • 1

    Мариуш Кедзерский родился без рук, но все-таки сумел исполнить свою мечту рисовать картины.

  • 2

    Хуан Гофу потерял обе руки в четыре года из-за сильного удара током. Но это не остановило его на пути к мечте, и в 12 лет он научился рисовать ногами.

  • 3

    Айрис Грейс больна аутизмом. Когда с девочкой, которая очень медленно училась говорить, занимался логопед, он посоветовал родителям научить Айрис рисовать. Оказалось, что у нее настоящий талант.

  • 4

    Питер Лонгстафф родился без рук, став жертвой талидомида, который принимала его мать во время беременности. Но он никогда не считал себя инвалидом. Он научился рисовать правой ногой.

  • 5

    В три года у Стивена Уилтшира диагностировали синдром саванта. А теперь он известен всему миру тем, что рисует подробные картины по памяти.

  • 6

    Родившийся с церебральным параличом Пол Смит рисует картины на печатной машинке, используя только один палец.

  • 7

    Джейси Шейтан Тенет потерял правую руку более 20 лет назад и с тех пор мог рисовать только левой. Но его друг, инженер и дизайнер, сконструировал для него протез, с помощью которого художник может набивать татуировки.

  • 8

    Ракан Абдулазиз Курди из Саудовской Аравии доказывает, что инвалидность творчеству не помеха.

  • 9

    Викторин Флойд Флад — слепой фотограф, потеряла зрение в возрасте 26 лет.

  • 10

    Дуг Джексон родился с церебральным параличом и рисует с помощью кисти, прикрепленной к голове повязкой.

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Картины, Искусство, Художники, Творчество, Рисование.
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