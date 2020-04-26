Nova Opera работает над археологической оперой "Чернобыльдорф"

Новости культуры:Над оперой будут работать артисты и художники из Украины и Австрии.

Композиторы формации Nova Opera Роман Григорив и Илья Разумейко работают над созданием археологической оперы "Чернобыльдорф" (Chornobyldorf). Об этом сообщила пиар-менеджер нового проекта Лидия Карпенко.

"Их вдохновили истории Цвентендорфской (расположенной недалеко от Вены) и Чернобыльской атомных станций. В своей опере авторы хотят рассказать о ситуации, когда потомки человечества, пережившие серию техногенных, эпидемических и климатических катастроф, строят постапокалиптическое поселение на руинах атомной станции", - сказала она.

По словам композитора Григорива, создание оперы будет базироваться на методе многоуровневой культурологической и медиаархеологии, экспедиционной работе и резидентальных репетициях. Над оперой будет работать большая команда: участники формации Nova Opera, артисты и художники из Украины и Австрии.

История работы над оперой началась с экспедиции в Цвентендорф-на-Дунае - городок, расположенный в 50 км западнее Вены. Там в 1978 году была построена мощная атомная станция, но из-за протестов экологов и национальный референдум так и не запустилась, превратившись в огромный "инвестиционный склеп" и технологический музей 70-х годов. А через восемь лет, в 1986-м, в украинском Полесье взорвалась ЧАЭС. Атомная катастрофа разделила мир и историю человечества на "до" и "после" Чернобыля.

Обе атомные станции - Цвентендорфская и Чернобыльская - превратились из активных техногенных объектов на антиутопические археологические памятники, бетонные символы атомной истории, отражающие цели эпохи: демократию в Австрии/Центральной Европе и советский тоталитаризм в Украине/СССР.

"В рамках проекта пройдут экспедиции в Цвентендорф и Зону отчуждения. Мы планируем проводить также лекции, дискуссии с художниками, экологами, учеными. Весь нарратив вокруг темы оперы и информация о создании проекта будет публиковаться на странице Chornobyldorf в Facebook. Мы ее открыли 26 апреля в 1:23:45 - время взрыва на ЧАЭС. Для нас это символично", - сказала Карпенко.

В археологической опере авторы смоделируют, как антифутуристическое общество далекого будущего пытается воссоздать затерянный высокотехнологичный мир с помощью археологических перформансов-ритуалов, инструкции к которым они находят в "Чернобыльдорфском кодексе" - причудливом трактате атомной эры.

"Человек постапокалипсиса должен идти по записям найденного кодекса. Попытается реконструировать фрагменты некогда выдающейся музыки, философии, превращая формулы радиоактивного распада на микротональные гармонии, старинные народные инструменты - в сонорные генераторы и лабораторные приборы, смешивая фрагменты христианских месс с пантеистическими обрядами и полифоническими народными песнями. При этом универсальные знаки и символы, в очередной раз интерпретированные неправильно, постепенно растворятся в белом шуме природы", - рассказал композитор Разумейко.

Премьера оперы состоится в ближайший театральный сезон в "Мистецьком арсенале". "Это уже второй проект, который мы делаем в партнерстве с "Мистецьким арсеналом". В ноябре 2018 года здесь мы впервые показали начало оперы-антиутопии GAZ. Теперь в этих стенах создадим настоящую творческую лабораторию и, наконец, здесь и планируем показать" Чернобыльдорф", - сообщил Григорив.

Проект "Чернобыльдорф, археологическая опера" поддерживает Европейский Союз по программе "Дом Европы".