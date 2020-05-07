И на карантине можно в музей сходить: музей Ghibli запустил виртуальные туры

Новости культуры:Руководство знаменитого японского музея запустило серию виртуальных туров.

Появилась возможность посетить онлайн знаменитый японский музей, посвященный творчеству студии Ghibli, который был закрыт из-за коронавируса в начале года.

Работники создали YouTube-канал для виртуальных туров, на котором уже выложили несколько коротких роликов.

Музей открылся 1 октября 2001 года. Над его дизайном работал сам Хаяо Миядзаки, который хотел, чтобы здание было частью экспозиции.

В частности, первое видео начинается у главного входа в здание, украшенного витражом по мотивам знаменитого аниме "Мой сосед Тоторо".

В другом ролике показана студия, заполненная моделями самолетов из "Небесного замка Лапута" и "Ветер крепчает". Еще один тур посвящен комнате музея под названием Пространство Чудес.