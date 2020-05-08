Нацопера Украины преподает спектакли онлайн

Новости культуры:Большинство спектаклей с периода, на который пришелся карантин, не отменены, а перенесены на вторую половину мая, июнь и июль.

Хотя Национальная опера в период карантина не получает прибыли, но оптимизма добавляет то, что большинство купленных билетов зрители не вернули в кассу театра в ожидании спектаклей.

Об этом сказал генеральный директор, художественный руководитель Национальной оперы Украины Петр Чуприна.

"В связи с карантином театр приостановил свою обычную работу, прежде всего - показ спектаклей. Большинство спектаклей с периода, на который пришелся карантин, не отменены, а перенесены на вторую половину мая, июнь и июль. Нас радует, что большинство уже купленных до карантина билетов не были возвращены в кассу, зрители сохраняют их и планируют посетить спектакли после снятия карантина", - отметил Чуприна.

В то же время он подчеркнул, что в этой ситуации есть возможность провести своего рода незапланированное социологическо-театроведческое исследование, еще раз проанализировать зрительский спрос и определить список наиболее популярных сегодня у зрителей оперных и балетных постановок.

"Это, безусловно, поможет нам в формировании афиши после возобновления работы театра, которого коллектив с нетерпением ожидает", - подчеркнул генеральный директор.

Чуприна сообщил, что в связи с карантином доходы театра в марте 2020 года уменьшились на 64% по сравнению с мартом 2019-го, а в апреле - на 100%. Работники частично находятся в простое, это преимущественно художественно-артистический персонал и службы художественно-постановочной части, частично работают дистанционно, а инженерно-технические и хозяйственные службы продолжают работать в обычном режиме, ведь театр - это огромный организм, который требует постоянного внимания и заботы.

"А пока что мы, как и многие театры мира, открыли для наших поклонников свои архивы и выложили для просмотра в сети Интернет лучшие спектакли, среди которых "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского, "Лилея" Константина Данькевича, "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти, "Набукко", "Дон Карлос" Джузеппе Верди, "Норма" Винченцо Беллини, "Пиковая дама" и "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского, "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова", - рассказал руководитель Нацоперы.

Он также отметил, что во время карантина большинство певцов, артистов балета, оркестра, хора находятся дома в Киеве или за пределами города. "Безусловно, проводить онлайн полноценные репетиции невозможно, но многие из солистов балета занимаются дома и выкладывают в сеть свои уроки, активно работает наша страница в фейсбуке", - отметил Чуприна.

По его словам, заметным событием для поклонников оперы стали видеоклипы, созданные совместно с Итальянским институтом культуры с записями известных хоров из опер "Набукко" и "Мадам Баттерфлай", которые артисты хора делали каждый индивидуально у себя дома. Также очень интересным показался видеоклип, созданный совместно с французским оркестром "Гексагон", музыкальным партнером театра, во время аншлаговых зимних гастролей в Париже.

"Артисты оркестра в своих домах в Париже, а наши солистки балета здесь, в Киеве, каждый отдельно записали свои партии, и в итоге все это сложилось в очень трогательное видео", - констатировал гендиректор.

Он также поблагодарил давнему другу театра, балетмейстеру и танцовщику Владимиру Малахову за то, что тот предложил артистам балета для поддержания профессиональной формы свои мастер-классы, размещенные в инстаграме.

Относительно гастролей Чуприна проинформировал, что на период карантина были запланированы гастроли в Дубае с оперой "Травиата", и они не отменены, а перенесены на начало декабря. Он также выразил надежду, что выступления балета и оркестра в Греции и Японии в декабре 2020-го - январе 2021 года состоятся и ничто не помешает проведению. А о премьерах сказал, что из-за карантина, а также учитывая отсутствие финансирования они перенесены на четвертый квартал текущего года. "Это, прежде всего, совместный с Грецией проект постановки нового балета "Красавица и Чудовище", направленного на семейный просмотр, и концертное исполнение оперы "Ундина" к юбилею Чайковского", - уточнил Чуприна.