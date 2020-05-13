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Поделки из бисера: основа для начинающих (Фото)

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Поделки из бисера: основа для начинающих (Фото)
12:13 Сегодня Телеграф delaemrukami.org Фото: pinterest.com

Новости культуры:Для девушек, которые склонны к рукоделию и усидчивости такое занятие подойдет просто потрясающе, потому что фантазировать можно бесконечно много, да и представители женского пола очень любят разные украшения и хотят сделать их сами.

  • 1

    Искусство для души – именно так можно назвать данное занятие. Оно успокаивает нервы, вы погружаетесь в атмосферу спокойствия и грез.

  • 2

    Любая ваша фантазия может появиться прямо у вас в руках, стоит лишь правильно подойти к данному занятию.

  • 3

    Как создать модельку из бусинок?

    Сам процесс состоит из нанизывания самих бусин на нитку или проволоку, а после чего приданием формы объекту.

  • 4

    Первый способ: Придумать само изделие – любое, что придет на ум. Второй способ: сходить в магазин товаров для шитья и рукоделия или же зайти на сайт того же магазина и купить подешевле, но при этом подождать. Третий способ: Найти в интернете подходящие для вас схемы для плетения, скачать или распечатать их. И конечно приступить к работе.

  • 5

    Поделки из бисера

    Существует множество разных видов изделий, которые можно сделать своими руками.

  • 6

    По мнению многих, бисероплетение – одно из самых трудоемких занятий, развивающее мелкую моторику пальцев и внимательность у человека.

  • 7

    В этой статье будет рассказано именно об этом виде занятия и данного рода продукции для начинающих.

  • 8

    Фиалка из бисера

    Будем создавать цветок – фиалку, с применением бисера. Вам потребуется:

    Бусинки разных цветов: синий(фиолетовый), зеленый, желтый. Можно взять кусачки. Тонкая проволока. Зеленая лента для флористики. Маленький цветочный горшок и пенопласт такого же размера.

  • 9

    1-я – цветок

    Берем 45 см проволоки и продеваем на нее 5 штучек синих бисеринок и фиксируем в центре несколькими оборотами. С любой стороны нанизываем 13 штук такого же цвета, оборачиваем по контуру меньшего круга и закрепляем таким же методом.

  • 10

    На противоположную сторону крепим 18 бисеринок и крепим. Получаем лепесток цветочка. Создаем еще три идентичных изделия и получаем сам цветок.

  • 11

    2-я – тычинки

    Берем 15 см проволоки и надеваем на нее 4 бисеринки желтого цвета и крепим. Пронизываем 2 штучки на оба ее конца. Соединяем цветок с тычинкой.

  • 12

    3-я – листочек

    45 см проволочки, сложим вдвое и нанизываем 16 зеленых штучек. (один конец – петля, другой – 2 хвостика).

  • 13

    На 1 конец 20 бисерины и крепим вокруг петли. А потом сюда же повторяем операцию. На второй 25 бусин и повторяем два раза. Делаем всего три таких листочка.

  • 14

    4-я – стебельки

    Для создания берем ленту для флористики, вяжем узелок возле цветка и обматываем стебель. Крепим узлом в конце ленточки.

  • 15

    5-я – садим в горшок

    Берем цветок. Пенопласт умещаем внутрь горшка. Вставляем стебель.

    Для пышности всей поделки можно сделать много таких цветочков и составить небольшой букетик, который может стать хорошим подарком.

  • 16

    Снежинки из бисера

    Рассмотрим одну из самых простых изделий из бисера на Новый год – снежинки.

    Для нее потребуются те же материалы (бисер другого цвета), клей и нитки:

    Берем произвольную длину проволочки. Отрезаем несколько равных кусков. Фиксируем в центре клеем. Нанизываем бисер.

  • 17

    Деревце из бисера

    Следующая поделка с использованием того же метода – деревце.

    Для того чтобы создать дерево более качественно, лучше всего изучить специальную схему по их созданию. Чтобы лучше разобраться в правильности всех этих стадий создания, советуем использовать фото либо самих предметов, либо данных схем, которые свободно расположены в интернете.

    Самая распространенная из них – петельки. Этот метод применяется очень многими новичками, так как является одним из самых простых и легко запоминающихся.

    При помощи него можно создавать как простейшие предметы, так и намного сложнее. Именно поэтому стоит начать с изучения разнообразных схем сборки и выбрать для себя лучшую и удобную.

  • 18

    Сакура из бисера

    Сакура – самая оптимальная продукция для новичков, потому что использование ограничивается бисеринами одного цвета.

  • 19

    Требуется проволока длиною метр. Крепим бусинки так, чтобы они находились строго в центре.

  • 20

    Соединяем концы под крайними бисеринками и скручиваем так, чтобы создалась часть, похожая на лепесток. Окончания проволочки разводим в разные стороны, и через сантиметр от получившегося элемента повторяем все заново.

  • 21

    Должно получиться 11 таких небольших изделий. Складываем обе части вместе и скручиваем попарно. Получаем веточку.

    Чтобы создать деревце нужно примерно 90 таких веточек. Сворачиваем заготовки по 3 штучки вместе и обвиваем веточками покрупнее толстую основу, сформировав ствол.

  • 22

    Рекомендуется использование скотча. Ставим его в любую формочку и заливаем гипсом. Им же можно обработать все части стволика.

  • 23

    Формочку можно оформить по своему желанию, например, с добавлением мха, камушек и другого.

    В данной статье мы узнали, с чего можно начать новичку, что для этого требуется и чем это занятие полезно. Также рассмотрели как самую легкую поделку, так и потруднее. Работайте своими руками и создавайте шедевры.

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Искусство, Рукоделие, Бисер, Бисероплетение, Поделки из бисера.
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