Поделки из бисера: основа для начинающих (Фото)

Искусство для души – именно так можно назвать данное занятие. Оно успокаивает нервы, вы погружаетесь в атмосферу спокойствия и грез.
Любая ваша фантазия может появиться прямо у вас в руках, стоит лишь правильно подойти к данному занятию.
Как создать модельку из бусинок?
Сам процесс состоит из нанизывания самих бусин на нитку или проволоку, а после чего приданием формы объекту.
Первый способ: Придумать само изделие – любое, что придет на ум. Второй способ: сходить в магазин товаров для шитья и рукоделия или же зайти на сайт того же магазина и купить подешевле, но при этом подождать. Третий способ: Найти в интернете подходящие для вас схемы для плетения, скачать или распечатать их. И конечно приступить к работе.
Поделки из бисера
Существует множество разных видов изделий, которые можно сделать своими руками.
По мнению многих, бисероплетение – одно из самых трудоемких занятий, развивающее мелкую моторику пальцев и внимательность у человека.
В этой статье будет рассказано именно об этом виде занятия и данного рода продукции для начинающих.
Фиалка из бисера
Будем создавать цветок – фиалку, с применением бисера. Вам потребуется:
Бусинки разных цветов: синий(фиолетовый), зеленый, желтый. Можно взять кусачки. Тонкая проволока. Зеленая лента для флористики. Маленький цветочный горшок и пенопласт такого же размера.
1-я – цветок
Берем 45 см проволоки и продеваем на нее 5 штучек синих бисеринок и фиксируем в центре несколькими оборотами. С любой стороны нанизываем 13 штук такого же цвета, оборачиваем по контуру меньшего круга и закрепляем таким же методом.
На противоположную сторону крепим 18 бисеринок и крепим. Получаем лепесток цветочка. Создаем еще три идентичных изделия и получаем сам цветок.
2-я – тычинки
Берем 15 см проволоки и надеваем на нее 4 бисеринки желтого цвета и крепим. Пронизываем 2 штучки на оба ее конца. Соединяем цветок с тычинкой.
3-я – листочек
45 см проволочки, сложим вдвое и нанизываем 16 зеленых штучек. (один конец – петля, другой – 2 хвостика).
На 1 конец 20 бисерины и крепим вокруг петли. А потом сюда же повторяем операцию. На второй 25 бусин и повторяем два раза. Делаем всего три таких листочка.
4-я – стебельки
Для создания берем ленту для флористики, вяжем узелок возле цветка и обматываем стебель. Крепим узлом в конце ленточки.
5-я – садим в горшок
Берем цветок. Пенопласт умещаем внутрь горшка. Вставляем стебель.
Для пышности всей поделки можно сделать много таких цветочков и составить небольшой букетик, который может стать хорошим подарком.
Снежинки из бисера
Рассмотрим одну из самых простых изделий из бисера на Новый год – снежинки.
Для нее потребуются те же материалы (бисер другого цвета), клей и нитки:
Берем произвольную длину проволочки. Отрезаем несколько равных кусков. Фиксируем в центре клеем. Нанизываем бисер.
Деревце из бисера
Следующая поделка с использованием того же метода – деревце.
Для того чтобы создать дерево более качественно, лучше всего изучить специальную схему по их созданию. Чтобы лучше разобраться в правильности всех этих стадий создания, советуем использовать фото либо самих предметов, либо данных схем, которые свободно расположены в интернете.
Самая распространенная из них – петельки. Этот метод применяется очень многими новичками, так как является одним из самых простых и легко запоминающихся.
При помощи него можно создавать как простейшие предметы, так и намного сложнее. Именно поэтому стоит начать с изучения разнообразных схем сборки и выбрать для себя лучшую и удобную.
Сакура из бисера
Сакура – самая оптимальная продукция для новичков, потому что использование ограничивается бисеринами одного цвета.
Требуется проволока длиною метр. Крепим бусинки так, чтобы они находились строго в центре.
Соединяем концы под крайними бисеринками и скручиваем так, чтобы создалась часть, похожая на лепесток. Окончания проволочки разводим в разные стороны, и через сантиметр от получившегося элемента повторяем все заново.
Должно получиться 11 таких небольших изделий. Складываем обе части вместе и скручиваем попарно. Получаем веточку.
Чтобы создать деревце нужно примерно 90 таких веточек. Сворачиваем заготовки по 3 штучки вместе и обвиваем веточками покрупнее толстую основу, сформировав ствол.
Рекомендуется использование скотча. Ставим его в любую формочку и заливаем гипсом. Им же можно обработать все части стволика.
Формочку можно оформить по своему желанию, например, с добавлением мха, камушек и другого.
В данной статье мы узнали, с чего можно начать новичку, что для этого требуется и чем это занятие полезно. Также рассмотрели как самую легкую поделку, так и потруднее. Работайте своими руками и создавайте шедевры.