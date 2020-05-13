Поделки из бисера: основа для начинающих (Фото)

1 Искусство для души – именно так можно назвать данное занятие. Оно успокаивает нервы, вы погружаетесь в атмосферу спокойствия и грез.

2 Любая ваша фантазия может появиться прямо у вас в руках, стоит лишь правильно подойти к данному занятию.

3 Как создать модельку из бусинок? Сам процесс состоит из нанизывания самих бусин на нитку или проволоку, а после чего приданием формы объекту.

4 Первый способ: Придумать само изделие – любое, что придет на ум. Второй способ: сходить в магазин товаров для шитья и рукоделия или же зайти на сайт того же магазина и купить подешевле, но при этом подождать. Третий способ: Найти в интернете подходящие для вас схемы для плетения, скачать или распечатать их. И конечно приступить к работе.

5 Поделки из бисера Существует множество разных видов изделий, которые можно сделать своими руками.

6 По мнению многих, бисероплетение – одно из самых трудоемких занятий, развивающее мелкую моторику пальцев и внимательность у человека.

7 В этой статье будет рассказано именно об этом виде занятия и данного рода продукции для начинающих.

8 Фиалка из бисера Будем создавать цветок – фиалку, с применением бисера. Вам потребуется: Бусинки разных цветов: синий(фиолетовый), зеленый, желтый. Можно взять кусачки. Тонкая проволока. Зеленая лента для флористики. Маленький цветочный горшок и пенопласт такого же размера.

9 1-я – цветок Берем 45 см проволоки и продеваем на нее 5 штучек синих бисеринок и фиксируем в центре несколькими оборотами. С любой стороны нанизываем 13 штук такого же цвета, оборачиваем по контуру меньшего круга и закрепляем таким же методом.

10 На противоположную сторону крепим 18 бисеринок и крепим. Получаем лепесток цветочка. Создаем еще три идентичных изделия и получаем сам цветок.

11 2-я – тычинки Берем 15 см проволоки и надеваем на нее 4 бисеринки желтого цвета и крепим. Пронизываем 2 штучки на оба ее конца. Соединяем цветок с тычинкой.

12 3-я – листочек 45 см проволочки, сложим вдвое и нанизываем 16 зеленых штучек. (один конец – петля, другой – 2 хвостика).

13 На 1 конец 20 бисерины и крепим вокруг петли. А потом сюда же повторяем операцию. На второй 25 бусин и повторяем два раза. Делаем всего три таких листочка.

14 4-я – стебельки Для создания берем ленту для флористики, вяжем узелок возле цветка и обматываем стебель. Крепим узлом в конце ленточки.

15 5-я – садим в горшок Берем цветок. Пенопласт умещаем внутрь горшка. Вставляем стебель. Для пышности всей поделки можно сделать много таких цветочков и составить небольшой букетик, который может стать хорошим подарком.

16 Снежинки из бисера Рассмотрим одну из самых простых изделий из бисера на Новый год – снежинки. Для нее потребуются те же материалы (бисер другого цвета), клей и нитки: Берем произвольную длину проволочки. Отрезаем несколько равных кусков. Фиксируем в центре клеем. Нанизываем бисер.

17 Деревце из бисера Следующая поделка с использованием того же метода – деревце. Для того чтобы создать дерево более качественно, лучше всего изучить специальную схему по их созданию. Чтобы лучше разобраться в правильности всех этих стадий создания, советуем использовать фото либо самих предметов, либо данных схем, которые свободно расположены в интернете. Самая распространенная из них – петельки. Этот метод применяется очень многими новичками, так как является одним из самых простых и легко запоминающихся. При помощи него можно создавать как простейшие предметы, так и намного сложнее. Именно поэтому стоит начать с изучения разнообразных схем сборки и выбрать для себя лучшую и удобную.

18 Сакура из бисера Сакура – самая оптимальная продукция для новичков, потому что использование ограничивается бисеринами одного цвета.

19 Требуется проволока длиною метр. Крепим бусинки так, чтобы они находились строго в центре.

20 Соединяем концы под крайними бисеринками и скручиваем так, чтобы создалась часть, похожая на лепесток. Окончания проволочки разводим в разные стороны, и через сантиметр от получившегося элемента повторяем все заново.

21 Должно получиться 11 таких небольших изделий. Складываем обе части вместе и скручиваем попарно. Получаем веточку. Чтобы создать деревце нужно примерно 90 таких веточек. Сворачиваем заготовки по 3 штучки вместе и обвиваем веточками покрупнее толстую основу, сформировав ствол.

22 Рекомендуется использование скотча. Ставим его в любую формочку и заливаем гипсом. Им же можно обработать все части стволика.