59-ю венецианскую Биеннале перенесли на 2022 год

Новости культуры:Изначально мероприятие переносили на конец лета 2020 года, однако из-за пандемии и ее последствий организаторы решили и вовсе отменить проведение выставки в этом году.

Из-за пандемии Covid-19 объявлены новые даты проведения 59-й Венецианской биеннале современного искусства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"18 мая 2020 года организаторы La Biennale di Venezia анонсировали новые даты проведения 59-й Международной художественной выставки Венецианская биеннале современного искусства - с 23 апреля по 27 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующее решение принято в связи с переносом из-за пандемии Covid-19 17-й Международной архитектурной выставки на 2021 год.

В. и. о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко в ближайшее время предоставит разъяснения относительно участия Украины в 59-й Венецианской биеннале современного искусства.