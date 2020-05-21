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Четверг, 21.05.2020
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"Коронавирусное" уличное искусство, как оно есть (Фото)

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"Коронавирусное" уличное искусство, как оно есть (Фото)
15:29 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости культуры:Пандемия COVID-19 сейчас является самой обсуждаемой проблемой практически среди всех. Даже уличные художники не могли устоять перед искушением попасть на борт и изобразить пандемию в городах по всему миру.

  • 1

    16-летний греческий художник рисует аэрозольным баллончиком на крыше своего многоквартирного дома в Афинах.

  • 2

    Граффити с изображением персонажа Голлума из фильма "Властелин колец", держащего рулон туалетной бумаги и говорящего "Моя прелесть", в общественном парке Мауэрпарк в районе Пренцлауэр Берг в Берлине, Германия.

  • 3

    Бэби Йода из телесериала в маске и надписью "Носите маску, как малыш Йода", чтобы напомнить населению о необходимости принять меры против коронавируса, Гватемала.

  • 4

    Граффити уличного художника на стене на Банк-стрит в Глазго, Шотландия.

  • 5

    Женщина, идущая мимо граффити с коронавирусом, в Эдинбурге, Шотландия.

  • 6

    Граффити, вдохновленное коронавирусом, можно увидеть в Куала-Лумпуре, Малайзия.

  • 7

    Фреска, изображающая работника здравоохранения в маске, бельгийского уличного художника CAZ, с хэштегом на голландском языке с надписью "спасибо" в Веттерене, Бельгия.

  • 8

    Член сенегальского граффити-коллектива "RBS CREW", рисующий информационные фрески с советами о том, как остановить распространение коронавируса, на стене средней школы в Дакаре, Сенегал.

  • 9

    Граффити под названием "Вирус мобильного мира" с изображением "Джоконды", с мобильным телефоном и медицинской маской, выполненное городским художником TVBoy, недалеко от площади Сан-Жауме в Барселоне, Испания.

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Искусство, Пандемия, Рисунки, Граффити, Арт, уличный арт.
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