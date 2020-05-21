"Коронавирусное" уличное искусство, как оно есть (Фото)

1 16-летний греческий художник рисует аэрозольным баллончиком на крыше своего многоквартирного дома в Афинах.

2 Граффити с изображением персонажа Голлума из фильма "Властелин колец", держащего рулон туалетной бумаги и говорящего "Моя прелесть", в общественном парке Мауэрпарк в районе Пренцлауэр Берг в Берлине, Германия.

3 Бэби Йода из телесериала в маске и надписью "Носите маску, как малыш Йода", чтобы напомнить населению о необходимости принять меры против коронавируса, Гватемала.

4 Граффити уличного художника на стене на Банк-стрит в Глазго, Шотландия.

5 Женщина, идущая мимо граффити с коронавирусом, в Эдинбурге, Шотландия.

6 Граффити, вдохновленное коронавирусом, можно увидеть в Куала-Лумпуре, Малайзия.

7 Фреска, изображающая работника здравоохранения в маске, бельгийского уличного художника CAZ, с хэштегом на голландском языке с надписью "спасибо" в Веттерене, Бельгия.

8 Член сенегальского граффити-коллектива "RBS CREW", рисующий информационные фрески с советами о том, как остановить распространение коронавируса, на стене средней школы в Дакаре, Сенегал.