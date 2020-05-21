"Коронавирусное" уличное искусство, как оно есть (Фото)

16-летний греческий художник рисует аэрозольным баллончиком на крыше своего многоквартирного дома в Афинах.
Граффити с изображением персонажа Голлума из фильма "Властелин колец", держащего рулон туалетной бумаги и говорящего "Моя прелесть", в общественном парке Мауэрпарк в районе Пренцлауэр Берг в Берлине, Германия.
Бэби Йода из телесериала в маске и надписью "Носите маску, как малыш Йода", чтобы напомнить населению о необходимости принять меры против коронавируса, Гватемала.
Граффити уличного художника на стене на Банк-стрит в Глазго, Шотландия.
Женщина, идущая мимо граффити с коронавирусом, в Эдинбурге, Шотландия.
Граффити, вдохновленное коронавирусом, можно увидеть в Куала-Лумпуре, Малайзия.
Фреска, изображающая работника здравоохранения в маске, бельгийского уличного художника CAZ, с хэштегом на голландском языке с надписью "спасибо" в Веттерене, Бельгия.
Член сенегальского граффити-коллектива "RBS CREW", рисующий информационные фрески с советами о том, как остановить распространение коронавируса, на стене средней школы в Дакаре, Сенегал.
Граффити под названием "Вирус мобильного мира" с изображением "Джоконды", с мобильным телефоном и медицинской маской, выполненное городским художником TVBoy, недалеко от площади Сан-Жауме в Барселоне, Испания.