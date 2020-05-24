Как сделать идеальную фотографию из дешевых реквизитов (Фото)

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Немецкий фотограф Кай Бетчер показывает моменты "до" и "после" своих художественных портретов. Он превращает, казалось бы, мирские вещи в потрясающие портретные фоны - используя оборудование и реквизит, который, вероятно, уже есть у многих людей.

Кай Бетчер сказал, что хочет поделиться своими закулисными моментами, чтобы показать людям, что не всегда нужно тратить деньги на причудливое оборудование, чтобы делать яркие фотографии.