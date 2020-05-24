Как сделать идеальную фотографию из дешевых реквизитов (Фото)

Немецкий фотограф Кай Бетчер показывает моменты "до" и "после" своих художественных портретов. Он превращает, казалось бы, мирские вещи в потрясающие портретные фоны - используя оборудование и реквизит, который, вероятно, уже есть у многих людей.
Кай Бетчер сказал, что хочет поделиться своими закулисными моментами, чтобы показать людям, что не всегда нужно тратить деньги на причудливое оборудование, чтобы делать яркие фотографии.
Бетчер иногда снимает свои фотографии в канцелярских или хозяйственных магазинах - и он проявляет творческий подход к обычным предметам.
На этом снимке Беттчер превратил кустарник в магический портрет.
Здесь он сделал снимок, используя свой iPhone, а его модель подняла пальмовый лист.
На другом снимке Бетчер использовал листья и естественный свет, чтобы запечатлеть мощный портрет.
Здесь душевая головка и неоновый свет используются для создания уникального эффекта.
Используя минимальное редактирование и находя красоту в повседневных предметах, Бетчер доказывает, что любой с творческим видением может воплотить это в жизнь.