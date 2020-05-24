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Как сделать идеальную фотографию из дешевых реквизитов (Фото)

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Как сделать идеальную фотографию из дешевых реквизитов (Фото)
15:36 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: instagram

Новости культуры:Кай Бетчер, фотограф из Кайзерслаутерна, Германия, привлекает внимание своих поклонников в Instagram фотографиями.

  • 1

    Немецкий фотограф Кай Бетчер показывает моменты "до" и "после" своих художественных портретов. Он превращает, казалось бы, мирские вещи в потрясающие портретные фоны - используя оборудование и реквизит, который, вероятно, уже есть у многих людей.

    Кай Бетчер сказал, что хочет поделиться своими закулисными моментами, чтобы показать людям, что не всегда нужно тратить деньги на причудливое оборудование, чтобы делать яркие фотографии.

  • 2

    Бетчер иногда снимает свои фотографии в канцелярских или хозяйственных магазинах - и он проявляет творческий подход к обычным предметам.

  • 3

    На этом снимке Беттчер превратил кустарник в магический портрет.

  • 4

    Здесь он сделал снимок, используя свой iPhone, а его модель подняла пальмовый лист.

  • 5

    На другом снимке Бетчер использовал листья и естественный свет, чтобы запечатлеть мощный портрет.

  • 6

    Здесь душевая головка и неоновый свет используются для создания уникального эффекта.

  • 7

    Используя минимальное редактирование и находя красоту в повседневных предметах, Бетчер доказывает, что любой с творческим видением может воплотить это в жизнь.

Удивительные моменты марокканской жизни в работах румынского фотографа

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Советы, Instagram, Фотография, Искусство, Реквизиты, Кай Бетчер.
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