Первый украинский театральный онлайн-фестиваль "Театр.NET": названы победители

Новости культуры:В Украине прошел первый театральный онлайн-фестиваль.

Пандемия коронавируса и карантинные ограничения, которые с ней связаны, внесли коррективы в нашу жизнь. Театры вынуждены временно прекратить свою работу и не могут принимать зрителей. Но театральные деятели не опускают руки и находят новые способы взаимодействия с публикой и развития искусства. Так, в Украине прошел первый театральный онлайн-фестиваль "Театр. нет", который объявил победителей.

Лучших определяли среди детских, юношеских, любительских и профессиональных театральных коллективов. Заявки на конкурс подавали не только украинские театры, но и коллективы из Угрощини, Финляндии, Латвии, Германии, Израиля.

Полный список победителей фестиваля:

Номинация "Детский театр"

Первое место: Театральная студия "Третий Звонок" м. Тернополь, спектакль "Бамбуковый остров", художественный руководитель и режиссер Дмитрий Татаринов

Второе место: Эстрадно-драматический театр-студия "Мандарин" м. Киев, спектакль "Красная Шапочка или Забытый вариант известной сказки братьев Гримм", художественный руководитель и режиссер Наталья Селихова

Второе место: Детский театр "РЫЖАЯ ВОРОНА" г. Ирпень, спектакль "Земляника под снегом", художественный руководитель Анна Король, режиссер Юлия Меликсетова

Третье место: Учебный театр "Art-Kids" Детской театральной школы г. Одесса, спектакль "Обручение", художественный руководитель Федор Ткач, режиссер Анна Серебрянникова

Третье место: Театр миниатюр "Родничок" КЗ Подволочиск поселкового совета Тернопольской обл. "Центр детского и юношеского творчества" пгт. Подволочиск, спектакль "Мой путь", художественный руководитель и режиссер Светлана Умриш

Третье место: Театральная студия "Чердачок" м. Днепр, спектакль "Дзусь!", художественные руководители и режиссеры Ольга Сидорова, Ольга Тихоненко

"Детский театр. Режиссерский конкурс"

Первое место: Творческое объединение "Разные Люди" г. Вышгород, Киевская область, художественный руководитель и режиссер Елена Титаренко, спектакль "#PROsto_читаємо_КАЗКИ"

Второе место: Театральная студия "Драм Арт" г.Славутич, художественный руководитель и режиссер Лариса Сивка, спектакль "Цветок, что исполняет желания"

Второе место: Театральная студия "АртЕко" г.Киев, художественный руководитель и режиссер Олег Долишний, спектакль "Праздник непослушания"

Третье место: Образцовая любительская театральная студия "Озорники" Дворца культуры города Луцка, художественный руководитель и режиссер Вадим Хаинский, поэтический спектакль "Зимова ХУҐА"

Третье место: Музыкально-театральная студия "Рандеву" г. Одесса, художественный руководитель и режиссер Елена Зинчук, музыкальный спектакль "Дракон"

Номинация: Юношеский театр

Первое место: Учебный театр "Второе дыхание" Детской театральной школы г. Одесса, художественный руководитель Елена Ткач, режиссер Федор Ткач, учебная спектакль "Shake-S-PR-party"

Второе место: Театральная студия "Третий Звонок" г. Тернополь, художественный руководитель и режиссер Дмитрий Татаринов, спектакль "Недосказане Гоголем"

Второе место: Учебный театр "Харизматики" Детской театральной школы г. Одессы, художественный руководитель Елена Ткач, режиссер Татьяна Исачкина, спектакль "Неспортивная история"

Второе место: Образцовый художественный коллектив театральный кружок "Улыбка" г. Новая Каховка, художественный руководитель и режиссер Ганжа Ольга, спектакль "Путешествие Нильса"

Третье место: Образцовый Театр эстрадной миниатюры "Интермедия" г. Днепр, художественный руководитель и режиссер Анна Козачок, спектакль "Как умирала Анна Франк"

Третье место: Театральная студия "УСПЕХ" г.Днепр, художественный руководитель и режиссер Ирина Соломчук, спектакль "Брошенный ангел"

Третье место: Театральная студия "РАДОСТЬ" г. Киев, художественный руководитель и режиссер Сергей Дудко, спектакль "Рождество Ибензера Скруджа"

Номинация: "Юношеский театр. Режиссерский конкурс"

Первое место: Театральная студия "Третий Звонок" г. Тернополь, художественный руководитель и режиссер Дмитрий Татаринов, спектакль "Недосказане Гоголем"

Второе место: Учебный театр "Второе дыхание" Детской театральной школы г. Одессы, художественный руководитель Елена Ткач, режиссер Федор Ткач, учебный спектакль "Shake-S-PR-party"

Второе место: Театральная студия "РАДОСТЬ" г. Киев, художественный руководитель и режиссер Сергей Дудко, спектакль "Рождество Ибензера Скруджа"

Третье место: Образцовый Театр эстрадной миниатюры "Интермедия" г. Днепр, художественный руководитель и режиссер Анна Козачок, спектакль "Как умирала Анна Франк"

Третье место: Образцовый художественный коллектив театральный кружок "Улыбка" г. Новая Каховка, художественный руководитель и режиссер Ольга Ганжа, спектакль "Путешествие Нильса"

Номинация: "Любительский театр"

Первое место: Народный молодежный театр "От Фонаря" г. Ровно, спектакль "451º по Фаренгейту", художественный руководитель и режиссер Артем Вишневский

Первое место: Народный театр "Бам-Бук" г. Краматорск, спектакль "Однажды летом", художественный руководитель и режиссер Николай Метла

Второе место: Театр "ГаРмИдЕр" г. Луцк, спектакль "Граница", художественный руководитель и режиссер Руслана Порицкая

Второе место: Народный любительский театр "Зеркало" Хмельницкого МБК г. Хмельницкий, спектакль "Потрясенная Татьяна", художественный руководитель и режиссер Дмитрий Гусаков

Второе место: "Мой Театр" (проект выпускников детско-юношеской театральной студии "Ну и детки" Полтавского ОЦЭВУМ) г. Полтава, спектакль "Самоубийство одиночества", художественный руководитель и режиссер Лада Лабзова

Третье место: Театр "Грай" г. Будапешт, Венгрия, спектакль "Оркестр", художественный руководитель и режиссер Игорь Вовк

Третье место: Украинский театр Финляндии г. Хельсинки, Финляндия, спектакль "ZONA", художественный руководитель и режиссер Игорь Фрей

Номинация: "Любительский театр. Режиссерский конкурс"

Первое место: Народный молодежный театр "От Фонаря" г. Ровно, спектакль "451º по Фаренгейту", художественный руководитель и режиссер Артем Вишневский

Второе место: Народный любительский театр "Зеркало" Хмельницкого МБК г. Хмельницкий, спектакль "Потрясенная Татьяна", художественный руководитель и режиссер Дмитрий Гусаков

Второе место: Народный театр "Бам-Бук" г. Краматорск, художественный руководитель и режиссер Николай Метла, спектакль "Однажды летом"

Третье место: Режиссер Татьяна Гикава м. Киев КЦ УТОГ, спектакль "Ночь невинных забав", театр мимики и жеста "Радуга", художественный руководитель Татьяна Кривко

Третье место: Украинский театр Финляндии г. Хельсинки, Финляндия, художественный руководитель и режиссер Игорь Фрей, спектакль "ZONA"

Номинация: "Профессиональный театр"

Первое место: "n'EraDanceCompany" г. Киев, спектакль "Сознание (под)", художественные руководители Владислав Детюченко и Богдан Кириленко, режиссер Владислав Детюченко

Первое место: Одесский театр юного зрителя им. Юрия Олеши, спектакль "Маленький принц", художественный руководитель Оксана Бурлай-Питеров, режиссер Яника Коппел

Второе место: baza.dancegroup г. Киев, спектакль "Бумажные тигры", художественный руководитель и режиссер Анатолий Водзянський

Второе место: ProEnglish Theatre г. Киев, спектакль "The Birthday Party" (Спектакль на английском языке), художественный руководитель Александр Боровенський, режиссер Татьяна Шелепко

Третье место: Театр - лаборатория "Áфини" г. Киев, спектакль "Трагики к вашим услугам...", художественный руководитель и режиссер Елена Аль Юсеф

Третье место: "Мастерская Александра Матузки и Янины Бабченко" г. Киев, спектакль "Святые", художественный руководитель Александр Матузко, режиссер Ирина Господ

Номинация: "Профессиональный театр. Режиссерский конкурс"

Первое место: "n'EraDanceCompany" м. Киев, спектакль "Сознание (под)", художественные руководители Владислав Детюченко и Богдан Кириленко, режиссер Владислав Детюченко

Второе место: ProEnglish Theatre м.Киев, спектакль "The Birthday Party" (Спектакль на английском языке), художественный руководитель Александр Боровенский, режиссер Татьяна Шелепко

Второе место: baza.dancegroup м. Киев, спектакль "Бумажные тигры", художественный руководитель и режиссер Водзянський Анатолий

Третье место: Театр - лаборатория "Áфини" г. Киев, спектакль "Трагики к вашим услугам...", художественный руководитель и режиссер Елена Аль Юсеф

Третье место: Одесский театр юного зрителя им. Юрия Олеши, спектакль "Маленький принц", художественный руководитель Оксана Бурлай-Пітерова, режиссер Яника Коппел

Третье место: InterArtStudio, г. Мюнхен, Германия, спектакль "Август", художественный руководитель и режиссер Николай Богданов.

Приз зрительских симпатий

Любительский театр. Республиканский театр мимики и жеста "Радуга" Культурного центра УТОГ г.Киев Спектакль "Ночь невинных забав", худоній руководитель Татьяна Кривко, режиссер Татьяна Гикава

Театр украинской диаспоры Рижский украинский народный театр Латвия г.Рига Спектакль "Маруся Чурай", художественный руководитель и режиссер Мария Семенова, Заслуженная учительница Украины

Профессиональный театр. Одесский театр юного зрителя им.Юрия Олеши г.Одесса Спектакль "Маленький принц", художественный руководитель и режиссер Оксана Бурлай-Пітерова, режиссер Яника Коппел

Антреприза "Крылья души" г. Киев-Львов Спектакль "Когда мы встретимся вновь...", художественный руководитель Надежда Агеева, режиссер Анастасия Гнатюк

Детский театр. Театральная студия "Третий Звонок" г.Тернополь, спектакль "Бамбуковый Остров", художественный руководитель Дмитрий Татаринов, режиссер Дмитрий Татаринов

Юношеский театр. Театральная студия "РАДОСТЬ" г.Киев Спектакль "Рождество Ибензера Скруджа", художественный руководитель и режиссер Дудко Сергей.