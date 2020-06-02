Мыстецький арсенал открывает свои двери: организаторы готовят выставку

Новости культуры:Выставка Відбиток продлится в Мыстецьком арсенале до 16 августа и будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00.

С 10 июня Мыстецький арсенал готов открыть долгожданную выставку Відбиток. Украинская печатная графика ХХ-ХХI веков.

Почти полтысячи работ от более сотни авторов были сформированы кураторами Екатериной Подгайной и Ириной Боровец, чтобы посетители шаг за шагом узнали о генеалогии украинского "искусства линии и пятна"» последней сотни лет.

Проект должен был открыться в Мыстецьком арсенале в марте, но распространение COVID-19 помешало этому. Поэтому выставку пришлось демонтировать и поместить все работы в фондохранилища Арсенала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #MuseumMomentsMW Згадуємо докарантинний монтаж виставки «Відбиток». #museumweek Публикация от Mystetskyi Arsenal (@mystetskyiarsenal) 17 Май 2020 в 3:42 PDT

"Этот карантин дал нам много возможностей для развития — мы научились не терять связь с нашими посетителями. Однако карантин убедил и нас, и наших посетителей, что никакая онлайн деятельность не заменит людям опыта непосредственного, прямого, физического контакта друг с другом, с искусством, с пространствами. Поэтому мы сделали все возможное и невозможное, чтобы открыть Мыстецький арсенал посетителям поскорее. И сделаем все, чтобы в его стенах всем было безопасно", — рассказала директор Мыстецького арсенала Олеся Островская-Люта.

В Арсенале сообщили, что следуют рекомендациям Минздрава и усиливают меры безопасности. Так, кассы перенесли в пространство гостиной зоны, а кассиров и администраторов отделят от посетителей защитными экранами. У кассы можно будет воспользоваться дезинфекторами для рук.

Для посетителей с маленькими детьми будет доступна комната для ухода за младенцами, дезинфекция поверхностей в которой будет осуществляться после каждого посещения комнаты.

У ворот представитель охраны будут выборочно мерить температуру посетителям. На выставку будут пропускать только людей в защитных масках на лице.