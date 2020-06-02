Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент создал Консультативный совет по делам ветеранов и погибших защитников Украины
Президент создал Консультативный совет по делам ветеранов и погибших защитников Украины
Кредиты 5-7-9%: в Украине за неделю банки выдали кредитов на 55,5 млн
Кредиты 5-7-9%: в Украине за неделю банки выдали кредитов на 55,5 млн
Карпаты подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом
Карпаты подтвердили информацию о массовом заражении коронавирусом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июня

Мыстецький арсенал открывает свои двери: организаторы готовят выставку

Мыстецький арсенал открывает свои двери: организаторы готовят выставку
15:44 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Выставка Відбиток продлится в Мыстецьком арсенале до 16 августа и будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00.

С 10 июня Мыстецький арсенал готов открыть долгожданную выставку Відбиток. Украинская печатная графика ХХ-ХХI веков.

Почти полтысячи работ от более сотни авторов были сформированы кураторами Екатериной Подгайной и Ириной Боровец, чтобы посетители шаг за шагом узнали о генеалогии украинского "искусства линии и пятна"» последней сотни лет.

Проект должен был открыться в Мыстецьком арсенале в марте, но распространение COVID-19 помешало этому. Поэтому выставку пришлось демонтировать и поместить все работы в фондохранилища Арсенала.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#MuseumMomentsMW Згадуємо докарантинний монтаж виставки «Відбиток». #museumweek

Публикация от Mystetskyi Arsenal (@mystetskyiarsenal)

"Этот карантин дал нам много возможностей для развития — мы научились не терять связь с нашими посетителями. Однако карантин убедил и нас, и наших посетителей, что никакая онлайн деятельность не заменит людям опыта непосредственного, прямого, физического контакта друг с другом, с искусством, с пространствами. Поэтому мы сделали все возможное и невозможное, чтобы открыть Мыстецький арсенал посетителям поскорее. И сделаем все, чтобы в его стенах всем было безопасно", — рассказала директор Мыстецького арсенала Олеся Островская-Люта.

В Арсенале сообщили, что следуют рекомендациям Минздрава и усиливают меры безопасности. Так, кассы перенесли в пространство гостиной зоны, а кассиров и администраторов отделят от посетителей защитными экранами. У кассы можно будет воспользоваться дезинфекторами для рук.

Первый украинский театральный онлайн-фестиваль "Театр.NET": названы победители

Для посетителей с маленькими детьми будет доступна комната для ухода за младенцами, дезинфекция поверхностей в которой будет осуществляться после каждого посещения комнаты.

У ворот представитель охраны будут выборочно мерить температуру посетителям. На выставку будут пропускать только людей в защитных масках на лице.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выставка, Искусство, Мыстецкий Арсенал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гормональный сбой: что это, какие симптомы и почему появляется
02 В платье на голое тело: Оля Цибульская взбудоражила сеть эротическим видео
03 Стильно, но непрактично: модные дизайнерские тренды, от которых нет пользы
04 Закрытие КПВВ на Донбассе: ООН обратилась к Украине
05 Залило нефтью: в двух городах РФ объявили режим ЧС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина приняла закон об инвентаризации лесов
Украина приняла закон об инвентаризации лесов
COVID-19 заразились уже более 24,2 тыс поляков
COVID-19 заразились уже более 24,2 тыс поляков
Германия после карантина приняла первой украинскую делегацию
Германия после карантина приняла первой украинскую делегацию
Мыстецький арсенал открывает свои двери: организаторы готовят выставку
Мыстецький арсенал открывает свои двери: организаторы готовят выставку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь