В Фастове пройдет фестиваль ГогольFest

Новости культуры:Фастовский фестиваль будет носить специальное название FastFest.

Фестиваль современного искусства ГогольFest состоится в Фастове 19−20 сентября.

Как сообщил Фастовский городской совет, 3 июня состоялась первая встреча руководства фестиваля и представителей города, где обсудили организационные моменты и концепции фестиваля FastFest.

Известно, что одной из локаций будущего фестиваля станет территория бывшего военного городка, которая сейчас находится в запущенном состоянии.

Гогольfest — международный мультидисциплинарный фестиваль. С 2007 до 2019 года его посетили 575 тыс. зрителей. В последнее время детище Влада Троицкого расширяет масштабы своего проведения: недавно Гогольfest прошел в Виннице и Днепре.

В сентябре 2019 Гогольfest стал одним из победителей престижной европейской премии EFFEAwards 2019−2020.