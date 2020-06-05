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Львовская Нацопера начала транслировать знаковые произведения Мирослава Скорика (Видео)

Львовская Нацопера начала транслировать знаковые произведения Мирослава Скорика (Видео)
11:18 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Украинский композитор Мирослав Скорик ушел из жизни в понедельник, 1 июня.

В память о знаменитом украинском композиторе Мирославе Скорике Львовская национальная опера будет транслировать онлайн его знаковые произведения, премьеры которых состоялись на сцене театра.

Это опера "Моисей", впервые презентованная в 2001 году, и балет "Возвращение Баттерфляй" 2006 года.

5-7 июня архивные записи этих произведений Мирослава Скорика будут доступны для просмотра на YouTube-канале Львовской Национальной Оперы по ссылке.

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Опера "Моисей" на либретто Богдана Стельмаха по одноименной поэме Ивана Франко была создана по заказу театра к 100-летию Львовской оперы. Как рассказывал Мирослав Скорик, он обратился к поэзии Ивана Франко и по личным причинам - об этом мечтал отец композитора. Премьера оперы "Моисей" состоялась 23 июня 2001 года под руководством самого автора. Несколько премьерных спектаклей оперы прошли во время пребывания во Львове Папы Римского Иоанна Павла II, и Святейший Отец благословил весь творческий коллектив.

Премьера балета "Возвращение Баттерфляй" Мирослава Скорика состоялась 18 марта 2006 года. В основе сюжета - история о том, как Соломия Крушельницкая спасла после фиаско оперу "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини, исполнив главную партию Чио-Чио-сан. И не только эта история воплощена в балете языком танца. Психологический контраст воплощает история сестры Соломии - Нуси, которая ради любви пожертвовала карьерой певицы, что для самой Соломии, преданной искусству и оперной сцене, было недопустимым. Для композитора Мирослава Скорика эта история непосредственно касалась его семьи, ведь Соломия и Анна Крушельницкие были родными сестрами его бабушки Елены.

"Возвращение Баттерфляй" Мирослава Скорика вы можете посмотреть уже сейчас:

Напомним, известный украинский композитор, художественный руководитель Киевской оперы, Мирослав Скорик умер в возрасте 81 года. 3 июня в Киеве состоялось прощание с известным композитором.

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Львов, Опера, Львовский оперный театр, Львовская Нацопера.
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