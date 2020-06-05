Готовы к открытию: Берлинский театр убрал большую часть кресел, чтобы начать сезон

Новости культуры:Берлинский драматический театр опубликовал снимки зрительного зала, который приготовили для открытия нового сезона в карантин.

Один из самых знаменитых немецких театров Берлинский ансамбль, открытый в 1949 году, убрал 500 из 700 кресел, чтобы открыть новый сезон в сентябре и снова принимать гостей после локдауна, связанного с пандемией коронавируса, сообщает Dezeen.

На фото, которым поделился театр видно, что в зале убрали каждый второй ряд, а кресла оставили по два и по одному. На время вынужденных ограничительных мер снятые кресла будут направлены на реставрацию.

Таким образом сейчас зрительный зал больше похож на инсталляцию, признают представители театра, но это вынужденная мера, необходимая для соблюдения правил социального дистанцирования. Кроме того, в театре планируют бесконтактную проверку билетов и систему управления толпой, а зрители будут обязаны носить маску, пока не займут свои места, между которыми соблюдено расстояние 1,5 м.

neue Realität: so wird es ab nächster Spielzeit im Großen Haus aussehen. #BEsonders2021 pic.twitter.com/ZZuLOHRnLa — Berliner Ensemble (@blnensemble) May 26, 2020

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