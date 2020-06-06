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Протесты в США: Banksy посвятил новую работу проблеме расизма (Фото)

Протесты в США: Banksy посвятил новую работу проблеме расизма (Фото)
15:35 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram

Новости культуры:Новая работа британского уличного художника посвящена погибшему Джорджу Флойду.

Уличный художник Бэнкси в своем Instagram опубликовал новую работу.

На этот раз она посвящена протестам в США, которые возникли после убийства Джорджа Флойда во время задержания полицейским.

"Сначала я подумал, что должен замолчать и послушать темнокожих в этом вопросе. Но почему я должен делать это? Это не их проблема, а моя. Люди с небелым цветом кожи обречены в этой системе. Белой системе. Как люди в квартире, у соседей сверху которых прорвало трубу. Эта неправильная система делает их жизнь ничтожной, но это не их задача, исправлять это. Они не могут. Никто не позволит им сделать это в квартире сверху. Это проблема белых людей. И если белые люди не сделают этого, кто-то должен подняться наверх и выбить дверь", - написал Бэнкси.

 
 
 
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Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский Дерек Шовин при задержании почти девять минут душил его коленом. Эта трагедия вызвала волну протестов по всем Соединенным Штатам. Во многих городах демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

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Расизм, США, Протесты, Бэнкси, Banksy.
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