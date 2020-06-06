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Звезда "Сельмы" обвинил американскую Киноакадемию в предвзятости

Звезда "Сельмы" обвинил американскую Киноакадемию в предвзятости
01:09 Сегодня Телеграф kinonews

Новости шоу бизнеса:Звезда фильма "Сельма" уличил Киноакадемию в предвзятости.

Звезда фильма "Сельма", вышедшего в 2014 году и посвященного Мартину Лютеру Кингу, Дэвид Ойелоуо полагает, что сам он и его коллеги не были отмечены премиями Американской Киноакадемии из-за проявления гражданской позиции.

По словам актера, которого цитирует издание The Wrap, они лишились возможности претендовать на "Оскар" после того как надели на премьеру картины футболки с надписью "Я не могу дышать" в знак протеста против гибели в стычке с полицией чернокожего американца Эрика Гарнера.

"Члены Кинокадемии позвонили в студию, и нашим продюсерам и сказали:"Как они посмели это сделать? Почему они занимаются этой ерундой? Мы не собираемся голосовать за этот фильм, потому что думаем, что они выбрали неправильное место, чтобы сделать это", - посетовал Ойелоуо. Слова актера подтвердила режиссер ленты Ава ДюВерней.

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Гибель Эрика Гарнера вызвала большой резонанс в США. Полицейские пытались задержать его якобы за незаконную торговлю сигаретами, он оказал сопротивление. Один из стражей порядка применил удушающий прием, что в итоге привело к смерти.

Lрама "Сельма" претендовала на "Оскар 2015" в номинации "лучший фильм", но уступила своим конкурентам. Никто из актеров на награды не выдвигался.

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Протесты, Оскар, Дэвид Ойелоуо.
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