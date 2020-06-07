Поделки из квилинга своими руками (Фото)

История происхождения техники
Это экзотическое название произошло в средние века, поскольку тогда к бумаге относились более экономно, от остатков никогда не избавлялись. Их накручивали на конец пера, вот так и произошло это слово. В конце 20 века техника квиллинга стала популярной и известной на территории России. У благородных дам 21 века эта техника стала самым главным видом рукоделия. Работы в технике квиллинга английской королевы Елизаветы хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Инструменты для работы с квиллингом
На сегодняшний день существуют целые наборы для работы с этой техникой, в нем уже есть нарезанные полоски бумаги. Приобрести его можно в канцелярских магазинах, в магазинах для искусства или заказать в интернете.
Если вы не хотите покупать такой набор или же у вас нет возможности, то вот перечень необходимых предметов:
пинцет, линейка, ножницы и зубочистки;
трафарет, картон и цветная бумага;
клей и цыганская игла без ушка.
Советы по бумаге
Бумага для данной техники должна иметь плотность 120-160 г на кв.м. Это позволяет держать прочность и форму.
Длина бумажных полос должна быть около 30 см. Пышность и объем поделок зависит именно от длины.
Ширина не менее 3 и не более 5 мм.
Цветовая гамма полос не должна выглядеть как бесцветное тусклое изделие, чем больше и ярче цветов, тем лучше и симпатичнее.
Самым оптимальным вариантом будет приобретение готового набора для занятий квиллингом.
Всевозможные виды модулей для квиллинга
Как было сказано, основу квиллинга составляет определенная деталь – модуль. Так мы называем спираль из закрученной бумаги. Формы существуют довольно разнообразные: тугая и свободная спирали, капелька, стрела, глаз, полумесяц, цветочный лепесток, звездочка, лапа, бахрома и много другого.
Тугую спираль делают с помощью накручивания полосы бумаги на иглу, сразу проклеивают и снимают. Свободную спираль делают наоборот – после накручивания на иглу, снимаем и помещаем в трафарет, а только после ее распускания, наносим клей на форму. Капелька самый простой вид квиллинга, создается из свободной спирали и один край сильно прижимается пальцами, а изогнутую каплю делаем почти также, но конец загибается и сжимается.
Из спирали создается стрела, ее сгибаем с двух сторон, создавая полосу, а один край выгибаем в стрелку. Тем же способом делается полумесяц, только спираль выгибается на одном краю и придаем нужную форму. Форма глаза создается способом сгиба двух сторон спирали, а чтобы сделать лепесток, необходимо разогнуть углы глаза в противоположные стороны.
Для формы звездочки создаются в свободной спирали углы с разных сторон. Сделайте треугольник из свободной спирали на игле, а затем можно подделать лапы с коготками птички. Для того чтобы сделать цветочки объемными используется форма бахромы – полоска из бумаги с двух сторон надрезается на полосочки, а затем скручивается.
Варианты идей для квиллинговых поделок
Если вы являетесь начинающим в сфере поделок в технике квиллинга, то вам лучше начать с миниатюрных картин, аппликаций и открытки. Даже у самых неопытных новичков чаще всего создаются превосходные шедевры.
Рожки
На ее создание нужна длинная бумажная полоса, которую переламываем пополам. Одну часть закручивается в одну сторону, а вторая – в противоположную ей. Это оригинальное украшение для подарочной открытки или упаковки.
Снежинка
Данная поделка является сложными узорами и формой модулей. Снежинки можно делать, как белыми и синими, так и цветными, это уже на ваш вкус. Приготовьте для процесса бумагу, клей, иглу, трафарет и булавки.
Первым шагом изобразите ту снежинку, которую вы хотели бы сделать. Этот шаблон поможет вам с последовательностью и точностью создания модулей. Три бумажные полосы нужно поделить напополам. Изготавливаем первую свободную спираль и помещаем ее в трафарет, последующие детали делаем по такому же принципу. Вытаскивать спиральку из трафарета нужно очень аккуратно, чтобы не повредить, только после раскручивания детали, склеиваем конец.
Дальше создаем несколько модулей глаза, и выкладываем их вокруг одной спирали и склеиваем их. К вершине снежинки приклеиваем тугую спиральку – это окончательный этап создания.
Данный вид техники является длительным занятием, требующим много терпения и сил. Но итоговое изделие стоит тех усилий, которые вы приложили. Это очень увлекательное и интересное творчество, ваш ребенок скажет вам спасибо.