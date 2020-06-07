Поделки из квилинга своими руками (Фото)

1 История происхождения техники Это экзотическое название произошло в средние века, поскольку тогда к бумаге относились более экономно, от остатков никогда не избавлялись. Их накручивали на конец пера, вот так и произошло это слово. В конце 20 века техника квиллинга стала популярной и известной на территории России. У благородных дам 21 века эта техника стала самым главным видом рукоделия. Работы в технике квиллинга английской королевы Елизаветы хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

2 Инструменты для работы с квиллингом На сегодняшний день существуют целые наборы для работы с этой техникой, в нем уже есть нарезанные полоски бумаги. Приобрести его можно в канцелярских магазинах, в магазинах для искусства или заказать в интернете.

3 Если вы не хотите покупать такой набор или же у вас нет возможности, то вот перечень необходимых предметов: пинцет, линейка, ножницы и зубочистки; трафарет, картон и цветная бумага; клей и цыганская игла без ушка. Советы по бумаге Бумага для данной техники должна иметь плотность 120-160 г на кв.м. Это позволяет держать прочность и форму. Длина бумажных полос должна быть около 30 см. Пышность и объем поделок зависит именно от длины. Ширина не менее 3 и не более 5 мм. Цветовая гамма полос не должна выглядеть как бесцветное тусклое изделие, чем больше и ярче цветов, тем лучше и симпатичнее. Самым оптимальным вариантом будет приобретение готового набора для занятий квиллингом.

4 Всевозможные виды модулей для квиллинга Как было сказано, основу квиллинга составляет определенная деталь – модуль. Так мы называем спираль из закрученной бумаги. Формы существуют довольно разнообразные: тугая и свободная спирали, капелька, стрела, глаз, полумесяц, цветочный лепесток, звездочка, лапа, бахрома и много другого. Тугую спираль делают с помощью накручивания полосы бумаги на иглу, сразу проклеивают и снимают. Свободную спираль делают наоборот – после накручивания на иглу, снимаем и помещаем в трафарет, а только после ее распускания, наносим клей на форму. Капелька самый простой вид квиллинга, создается из свободной спирали и один край сильно прижимается пальцами, а изогнутую каплю делаем почти также, но конец загибается и сжимается. Из спирали создается стрела, ее сгибаем с двух сторон, создавая полосу, а один край выгибаем в стрелку. Тем же способом делается полумесяц, только спираль выгибается на одном краю и придаем нужную форму. Форма глаза создается способом сгиба двух сторон спирали, а чтобы сделать лепесток, необходимо разогнуть углы глаза в противоположные стороны. Для формы звездочки создаются в свободной спирали углы с разных сторон. Сделайте треугольник из свободной спирали на игле, а затем можно подделать лапы с коготками птички. Для того чтобы сделать цветочки объемными используется форма бахромы – полоска из бумаги с двух сторон надрезается на полосочки, а затем скручивается.

5 Варианты идей для квиллинговых поделок Если вы являетесь начинающим в сфере поделок в технике квиллинга, то вам лучше начать с миниатюрных картин, аппликаций и открытки. Даже у самых неопытных новичков чаще всего создаются превосходные шедевры.

6 Рожки На ее создание нужна длинная бумажная полоса, которую переламываем пополам. Одну часть закручивается в одну сторону, а вторая – в противоположную ей. Это оригинальное украшение для подарочной открытки или упаковки.