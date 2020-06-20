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Google оцифровал "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи (Фото)

Google оцифровал "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи (Фото)
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com
Королевская академия художеств в Лондоне стала партнером Google Arts and Culture - вместе они оцифровали более 200 объектов из коллекции музея.

Несколько работ представлены в сверхвысоком разрешении, в том числе копия "Тайной вечери" Леонардо да Винчи.

Эту картину написал ученик да Винчи Джампетрино. Копия была сделана сразу после оригинала, если даже не в то же время. Но между ними есть ключевые различия.

Работа Леонардо да Винчи выполнена темперой и маслом на стене - тогда это была экспериментальная техника. А копия выполнялась по старинке, маслом на холсте. В результате вторая картина сохранилась гораздо лучше и может служить для историков хорошим подспорьем для изучения оригинала.

Копия "Тайной вечери"

Любой желающий может рассмотреть "Тайную вечерю" вблизи, в том числе детали, которых уже нет на фреске в Милане: например, ноги Иисуса и его учеников или соль, которую рассыпал Иуда, передает news.artnet.

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Также в сверхвысоком разрешении есть "Прыгающая лошадь" Джона Констебла, картины Эдварда Армитиджа и Джошуа Рейнольдса.

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Все по теме:

Google, Лондон, Королевская академия художеств, Google Arts and Culture.

Автор:

Телеграф
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