"Свободные отношения": Киевский театр на Подоле покажет онлайн спектакль

25 июня Театр на Подоле покажет онлайн спектакль-комедию "Свободные отношения". Об этом сообщается на сайте театра.

"Когда зрители не идут в театр - театр отправляется к ним. Наконец мы вернулись, но в обновленном и адаптированном формате. Дома, за бокалом вина, чашкой какао или ароматного кофе, на удобном диване - теперь именно так можно посетить представление. Покупая билет, вы не только делаете свой вечер по-настоящему добрым, но и инвестируете деньги в развитие театрального искусства", - говорится в сообщении.

Спектакль "Свободные отношения" - это рецепт семейного счастья от Дарио Фо - блестящего итальянского драматурга, мастера сатиры и счастливого семьянина.

Главные роли играют Лариса Трояновская, Михаил Кришталь и Тимур Полянский.

Начало в 19:00. Ссылка на трансляцию будет активна в течение трех дней.