"Надеемся на конец августа или сентябрь": фестиваль "Княжий" перенесли

На Волыни отложили проведение традиционного фестиваля "Княжий", который должен был состояться в середине июля.

Об этом сообщили организаторы на странице в Facebook.

"Организаторы начали готовиться еще в феврале и выбрали дату проведения фестиваля - 11-12 июля 2020 года. Но решили подождать, ведь по миру начали распространяться новости о коронавирусе... Мы ждали и надеялись, что все будет хорошо целый март, апрель, затем май, вот уже июнь. К сожалению, выбранную дату в июле пришлось отбросить", - говорится в сообщении.

Однако создатели "Княжего" говорят, что их не покидает надежда на то, что в этом году фестиваль все же состоится. Для этого нужно, чтобы в Украине разрешили проведение массовых мероприятий и фестивалей.

"Теперь мы надеемся на конец августа или сентябрь. Выжидаем и держим кулачки... Нам обязательно очень надо увидеться на фестивале "Княжий-2020", - написали организаторы.