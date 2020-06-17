ZaxidFest 2020: новые даты проведения фестиваля

Организаторы фестиваля ZaxidFest, который должен был пройти 26-29 июня, но был отменен из-за карантина, объявили новые даты мероприятия.

Как сообщается на странице ZaxidFest в Facebook, фестиваль состоится 4-6 сентября этого года.

Пандемия заняла у нас лето 2020. Но мы надеемся, что она не возьмёт осень. Ранее купленные билеты действуют на новые даты 4-6 сентября 2020. года. Список артистов и подробности объявим позже на ресурсах фестиваля - сообщают организаторы.

Анонсы и детали обещают опубликовать позже.

Напомним, ранее из-за карантина объявили о переносе крупные киевские музыкальные фестивали. Первым о таком решении сообщил Atlas Weekend, который перенесли на 6-11 июля 2021 года. Фанатов попросили не спешить сдавать билеты, поскольку они останутся в силе.

Затем о переносе на год заявил и Upark. Все даты его проведения в 2021 году пока неизвестны.