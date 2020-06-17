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ZaxidFest 2020: новые даты проведения фестиваля
ZaxidFest 2020: новые даты проведения фестиваля

ZaxidFest 2020: новые даты проведения фестиваля

ZaxidFest 2020: новые даты проведения фестиваля
Обновлено 18:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com
Организаторы фестиваля ZaxidFest, который должен был пройти 26-29 июня, но был отменен из-за карантина, объявили новые даты мероприятия.

Как сообщается на странице ZaxidFest в Facebook, фестиваль состоится 4-6 сентября этого года.

Пандемия заняла у нас лето 2020. Но мы надеемся, что она не возьмёт осень. Ранее купленные билеты действуют на новые даты 4-6 сентября 2020. года. Список артистов и подробности объявим позже на ресурсах фестиваля - сообщают организаторы.

Анонсы и детали обещают опубликовать позже.

"Эта зима будет жарче лета": организаторы Atlas Weekend хотят провести зимний фестиваль

Напомним, ранее из-за карантина объявили о переносе крупные киевские музыкальные фестивали. Первым о таком решении сообщил Atlas Weekend, который перенесли на 6-11 июля 2021 года. Фанатов попросили не спешить сдавать билеты, поскольку они останутся в силе.

Затем о переносе на год заявил и Upark. Все даты его проведения в 2021 году пока неизвестны.

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Фестиваль, Музыка, Zaxidfest.

Автор:

Телеграф
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