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Пятница, 01.05.2020
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Следом за Atlas Weekend: фестиваль UPark переносится

Следом за Atlas Weekend: фестиваль UPark переносится
20:47 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Киевский фестиваль UPark перенесли из-за коронавируса на 2021 год.

Как сообщают организаторы на странице мероприятия в Facebook, ситуация, которая сложилась в Украине и мире просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей. Международное авиасообщение прекращено и, вероятно, ограничения на проведение массовых мероприятий в Украине будут действовать и летом.

"Наша команда приложит максимум усилий, чтобы перенести всех анонсированных артистов на следующий год. Точные даты выступлений будем сообщать сразу после подтверждения. Сейчас с уверенностью можем сказать - лайнап UPark 2021 будет еще мощнее и мы обязательно удивим вас новыми анонсами", - говорится в сообщении.

Все приобретенные билеты остаются действительными на 2021 год. Если по какой-то причине, нет возможности посетить UPark Festival в следующем году, нужно заполнить форму по ссылке для возврата.

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Напомним, ранее организаторы фестиваля Atlas Weekend также объявили о переносе мероприятия на 2021 год.

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Фестиваль, Пандемия, UPark Festival 2020.
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