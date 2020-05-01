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Фестиваль Sziget 2020 отменили из-за коронавируса

Фестиваль Sziget 2020 отменили из-за коронавируса
17:17 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости культуры:Крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival не может состояться в этом году.

Из-за пандемии коронавируса крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival не состоится в 2020 году. Об этом сообщили организаторы.

"Венгерское правительство продлило запрет на проведение масштабных мероприятий до 15 августа 2020 года, мы сообщаем вам с разбитым сердцем, что Sziget Festival не может состояться в этом году", - говорится в заявлении.

В ближайшее время будет решен вопрос с возвращением приобретенных билетов.

Причина все та же: Евровидение 2020 отменили

Из-за пандемии коронавируса, которая унесла жизни почти 230 тысяч человек во всем мире, также отменили фестиваль Сан-Фермин в испанской Памплоне, на котором проводятся традиционные забеги с быками, и пивной фестиваль Октоберфест-2020 в Германии.

Также популярный музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который ежегодно проводится в Киеве, переносится на 2021 год. Этим летом фестиваль не состоится.

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Фестиваль, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Sziget 2020.
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