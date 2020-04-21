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Впервые за много лет в Германии отменили Октоберфест

Впервые за много лет в Германии отменили Октоберфест
12:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Ежегодный пивной фестиваль Октоберфест в Мюнхене в этом году будет отменен из-за пандемии коронавируса.

Знаменитый пивной фестиваль Октоберфест отменяется в Германии из-за пандемии коронавируса, сообщил во вторник премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

"Жить с коронавирусом - значит жить внимательно. До тех пор, пока нет вакцины, нужно быть осторожными. Мы согласны в том, что риск слишком велик. (. . .) Полумеры ничего не дадут", - сказал Зёдер, которого цитирует таблоид Bild.

Ранее сообщалось, что власти Баварии задумались об отмене фестиваля. При этом все крупные фестивали и праздники в Германии до 31 августа запрещены.

Октоберфест ежегодно собирает в Мюнхене около 6 млн посетителей. В 2019 году они выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели 124 быка и 29 телят.

Меркель считает, что ситуация с коронавирусом "обманчива"

По состоянию на утро вторника общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло почти 2,5 млн человек. Количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 170 261 человек. В свою очередь, выздоровели 646 433 человека.

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Германия, Фестиваль, Пиво, Октоберфест, Коронавирус, Covid-19.
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