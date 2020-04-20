Меркель считает, что ситуация с коронавирусом "обманчива"

Новости мира:Ангела Меркель призывает не спешить со снятием карантинных мер.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель видит опасность в быстром ослаблении ограничительных мер, что может отбросить страну назад в борьбе с распространением COVID-19.

Об этом она заявила 20 апреля на пресс-конференции в Берлине.

"Мы должны оставаться бдительными и дисциплинированными; ... сконцентрированными и последовательными... Ситуация является обманчивой", - призвала Меркель.

Она признала, что видит острую потребность людей и бизнеса в возвращении к нормальной жизни. Это давление глава правительства понимает и считает его самым большим вызовом со времен Второй мировой войны. Однако, подчеркнула Меркель, надо всеми силами не допустить такого развития, как в некоторых других странах, не допустить нового витка быстрого распространения болезни.

Главным, по ее словам, остается по-прежнему, четкое выявление и прерывание всех цепочек контактов инфицирования. Помогать в их установлении земельным органам здравоохранения будут 105 специально созданных мобильных бригад специалистов.

"Мы очень многого добились, но мы - в начале эпидемии, мы не можем поставить все на карту... Измененная форма жизни будет до тех пор, пока не появятся лекарства и вакцины", - заявила Меркель.

С понедельника, 20 апреля, в Германии разрешено открытие магазинов площадью до 800 кв.м.