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Меркель считает, что ситуация с коронавирусом "обманчива"

Меркель считает, что ситуация с коронавирусом "обманчива"
20:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Ангела Меркель призывает не спешить со снятием карантинных мер.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель видит опасность в быстром ослаблении ограничительных мер, что может отбросить страну назад в борьбе с распространением COVID-19.

Об этом она заявила 20 апреля на пресс-конференции в Берлине.

"Мы должны оставаться бдительными и дисциплинированными; ... сконцентрированными и последовательными... Ситуация является обманчивой", - призвала Меркель.

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Она признала, что видит острую потребность людей и бизнеса в возвращении к нормальной жизни. Это давление глава правительства понимает и считает его самым большим вызовом со времен Второй мировой войны. Однако, подчеркнула Меркель, надо всеми силами не допустить такого развития, как в некоторых других странах, не допустить нового витка быстрого распространения болезни.

Главным, по ее словам, остается по-прежнему, четкое выявление и прерывание всех цепочек контактов инфицирования. Помогать в их установлении земельным органам здравоохранения будут 105 специально созданных мобильных бригад специалистов.

"Мы очень многого добились, но мы - в начале эпидемии, мы не можем поставить все на карту... Измененная форма жизни будет до тех пор, пока не появятся лекарства и вакцины", - заявила Меркель.

Пандемия COVID-19: сколько зараженных в Германии

С понедельника, 20 апреля, в Германии разрешено открытие магазинов площадью до 800 кв.м.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, ФРГ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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