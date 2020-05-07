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Zaxidfest-2020 перенесли: организаторы выбирают новую дату

Zaxidfest-2020 перенесли: организаторы выбирают новую дату
20:54 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Сейчас рассматривается возможность проведения в конце августа или начале сентября.

Фестиваль Zaxidfest, запланированный на 26-29 июня, не состоится в ранее объявленные даты. Об этом в прямом эфире на странице мероприятия рассказал его организатор Яков Матвийчук.

"Из-за всей этой ситуации с карантином, с пандемий, конечно, мы будем переносить фестиваль… Я сейчас работаю над переносом на конец августа или на начало сентября", - сказал Матвийчук.

Оперативная информация относительно новых дат проведения Zaxidfest будет публиковаться на официальных страницах фестиваля в соцсетях. Матвийчук также анонсировал публикацию видеозаписей с фестиваля разных лет.

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Напомним, ранее из-за карантина объявили о переносе крупные киевские музыкальные фестивали. Первым о таком решении сообщил Atlas Weekend, который перенесли на 6-11 июля 2021 года. Фанатов попросили не спешить сдавать билеты, поскольку они останутся в силе. Затем о переносе на год заявил и Upark. Даты его проведения в 2021 году пока неизвестны.

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Пандемия, Zaxidfest, Zaxidfest 2020.
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