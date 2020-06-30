Театр Франко возобновляет работу после карантина: первым покажут спектакль "Украденное счастье"

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко возвращается к работе после смягчения карантинных ограничений, которые были вызваны опасностью распространения нового коронавируса. Как сообщается на странице театра на Facebook, 1,2 и 3 июля состоится показ спектакля "Украденное счастье" Дмитрия Богомазова.

Показы спектакля были запланированы на 9 и 10 апреля, но не состоялись из-за введения карантинных ограничений.

"Театр будет играть спектакли с соблюдением социальной дистанции и всех рекомендаций Минздрава. Чтобы вы чувствовали себя в безопасности, показ некоторых спектаклей мы разделить на несколько дней", - говорится в сообщении. Отмечается также, что посетители обязаны иметь при себе маски или респираторы.

Пьеса "Украденное счастье" - символична для истории Киевского театра имени Ивана Франко, который в этом году отмечает свое 100-летие.

В театре, в юбилейном сезоне, также продолжается работа над новыми спектаклями - "Крум", "Сирано де Бержерак", "Трамвай Желание". Как говорит художественный руководитель театра Михаил Захаревич, франковцы в строгих условиях карантина также намерены подготовить юбилейный вечер, посвященный 100-летию театра.