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Театр Франко возобновляет работу после карантина: первым покажут спектакль "Украденное счастье"

Театр Франко возобновляет работу после карантина: первым покажут спектакль "Украденное счастье"
Обновлено 12:05 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: www.facebook.com
Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко возвращается к работе после смягчения карантинных ограничений, которые были вызваны опасностью распространения нового коронавируса. Как сообщается на странице театра на Facebook, 1,2 и 3 июля состоится показ спектакля "Украденное счастье" Дмитрия Богомазова.

Показы спектакля были запланированы на 9 и 10 апреля, но не состоялись из-за введения карантинных ограничений.

"Театр будет играть спектакли с соблюдением социальной дистанции и всех рекомендаций Минздрава. Чтобы вы чувствовали себя в безопасности, показ некоторых спектаклей мы разделить на несколько дней", - говорится в сообщении. Отмечается также, что посетители обязаны иметь при себе маски или респираторы.

Пьеса "Украденное счастье" - символична для истории Киевского театра имени Ивана Франко, который в этом году отмечает свое 100-летие.

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В театре, в юбилейном сезоне, также продолжается работа над новыми спектаклями - "Крум", "Сирано де Бержерак", "Трамвай Желание". Как говорит художественный руководитель театра Михаил Захаревич, франковцы в строгих условиях карантина также намерены подготовить юбилейный вечер, посвященный 100-летию театра.

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Все по теме:

Спектакль, Театр Франко, Дмитрий Богомазов.

Автор:

Телеграф
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