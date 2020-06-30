Цирк Дю Солей на грани банкротства: уволен практически весь персонал

Цирковая компания Цирк Дю Солей (Cirque du Soleil) уволила 3500 работников и подала заявление на защиту от банкротства, пытаясь справиться с последствиями эпидемии коронавируса.

После принудительного закрытия всех шоу компания осталась с нулевыми доходами.

"В течение последних 36 лет Cirque du Soleil была очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", - объяснил директор компании Даниэль Ламарр.

3480 уволенных сотрудников цирка составляют почти 90% его персонала. Руководство хочет нанять их обратно, когда шоу возобновятся.

Согласно антикризисному плану, спонсоры Cirque du Soleil приобретут активы компании, чтобы учредить два фонда на общую сумму $20 млн. Эти средства обеспечат дополнительную помощь пострадавшим сотрудникам и независимым подрядчикам. Кроме того, спонсоры выделят 300 миллионов долларов на реструктуризацию бизнеса и успешного перезапуска. Спонсоры также возьмут на себя некоторые непогашенные долги компании, включая возврат средств за билеты на отмененные представления.