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Цирк Дю Солей на грани банкротства: уволен практически весь персонал
Цирк Дю Солей на грани банкротства: уволен практически весь персонал

Цирк Дю Солей на грани банкротства: уволен практически весь персонал

Цирк Дю Солей на грани банкротства: уволен практически весь персонал
17:21 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com
Цирковая компания Цирк Дю Солей (Cirque du Soleil) уволила 3500 работников и подала заявление на защиту от банкротства, пытаясь справиться с последствиями эпидемии коронавируса.

После принудительного закрытия всех шоу компания осталась с нулевыми доходами.

"В течение последних 36 лет Cirque du Soleil была очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", - объяснил директор компании Даниэль Ламарр.

3480 уволенных сотрудников цирка составляют почти 90% его персонала. Руководство хочет нанять их обратно, когда шоу возобновятся.

 Причина очевидна: цирк дю Солей приостанавливает свои шоу

Согласно антикризисному плану, спонсоры Cirque du Soleil приобретут активы компании, чтобы учредить два фонда на общую сумму $20 млн. Эти средства обеспечат дополнительную помощь пострадавшим сотрудникам и независимым подрядчикам. Кроме того, спонсоры выделят 300 миллионов долларов на реструктуризацию бизнеса и успешного перезапуска. Спонсоры также возьмут на себя некоторые непогашенные долги компании, включая возврат средств за билеты на отмененные представления.

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Все по теме:

Цирк, Искусство, Цирк дю Солей.

Автор:

Телеграф
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