Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили

Самый масштабный фестиваль комиксов и косплея Comic Con Ukraine увы в 2020 не состоится. Об этом сообщают организаторы фестиваля в Facebook.

Comic Con Ukraine пройдет в следующем году 4 и 5 сентября на столичном арт-заводе "Платформа".

Причина переноса очевидна - пандемия коронавируса.

Друзья, последние месяцы мы работали над наполнением фестиваля этого года, искренне надеемся, что все наладится и мы сможем встретить вас этой осенью. В настоящее время ситуация в стране и мире из-за пандемии COVID-19 по-прежнему нестабильна и, к сожалению, очень угрожает, поэтому нам приходится переместить Comic Con Ukraine на 2021, - говорится в сообщении.

Организаторы обещают провести этот год максимально продуктивно, что бы Comic Con принес посетителям самые приятные эмоции и оставила лучшие воспоминания как любимый и самый ожидаемый праздник.

Тем, кто уже купил билеты расстраиваться не стоит, ведь купленными билетами можно будет воспользоваться и в 2021 году. Для тех, у кого не будет возможности присоединиться к фестивалю в 2021 году, позже будет опубликована инструкция, как вернуть свои деньги.