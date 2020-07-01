"Любыми силами пытаемся выжить": фестиваля Brave! Factory в 2020 не будет

Фестивали электронной музыки Brave! Factory и Black! Factory в 2020 году отменяются. Об этом сообщил соучредитель клуба Closer Сергей Яценко.

"Мы закрыли галерею, вдвое сократили штат, дважды перенесли Стрічку, отказываемся от Брейва и Блэк Фэктори 2020. Любыми силами пытаемся выжить и не закрыться", — написал Яценко в Facebook.

Пока что официального заявления на странице фестиваля Brave! Factory не было.

Однако соучредитель Closer рассказал о причинах решения об отмене мероприятия.

"Это отсутствие стабильности в решениях правительства, которые меняются изо дня в день, отсутствие какой-либо поддержки от государства, запрет на проведение массовых мероприятий сейчас (который, по аналогии с европейскими странами, вряд ли снимут в августе), трудности с перелетами для иностранных туристов и артистов, неподъемный бюджет фестиваля, сниженная покупательная способность украинцев, недостаточное количество времени на рекламную кампанию и подготовку" — цитирует Яценко DTF Magazine.

Четвертый фестиваль электронной музыки Brave! Factory должен был пройти 22−23 августа. В марте организаторы объявили лайн-ап: SHXCXCHCXSH, Dj Rush, Le1f, Acid Arab, Modeselektor.