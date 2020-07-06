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"Вот и мы!": Лувр открылся после карантина

"Вот и мы!": Лувр открылся после карантина
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Один из крупнейших художественных музеев в мире - Лувр в Париже - вновь открыл двери для посетителей.

Сегодня, 6 июля, после четырехмесячного перерыва один из самых больших музеев мира Лувр вновь открыл свои двери для ценителей искусства. Первые посетители посетили парижский музей уже с утра.

"Я очень, очень рад приветствовать посетителей. Музей создан в первую очередь для того, чтобы приветствовать посетителей, мы посвятили свою жизнь искусству и хотели бы поделиться этой страстью; вот и мы!" - сказал Жан-Люк Мартинес, исполнительный директор сам посещаемого музея в мире.

За сегодня музей посетило около 7 тыс. человек, хотя до карантина Лувр приветсвовал до 30 тыс. человек в день. Посещение музея проходит по всем правилам безопасности: и сотрудники, и посетители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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Ранее, музей так надолго не закрывали. Руководство Лувра понимает, что их ждут трудные года впереди, ведь количество проданных билетов в 2020 году далеко от той прибыли, которую приносил музей приносил ранее.

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Музей, Лувр, Искусство.

Автор:

Телеграф
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