"Вот и мы!": Лувр открылся после карантина

Один из крупнейших художественных музеев в мире - Лувр в Париже - вновь открыл двери для посетителей.

Сегодня, 6 июля, после четырехмесячного перерыва один из самых больших музеев мира Лувр вновь открыл свои двери для ценителей искусства. Первые посетители посетили парижский музей уже с утра.

"Я очень, очень рад приветствовать посетителей. Музей создан в первую очередь для того, чтобы приветствовать посетителей, мы посвятили свою жизнь искусству и хотели бы поделиться этой страстью; вот и мы!" - сказал Жан-Люк Мартинес, исполнительный директор сам посещаемого музея в мире.

За сегодня музей посетило около 7 тыс. человек, хотя до карантина Лувр приветсвовал до 30 тыс. человек в день. Посещение музея проходит по всем правилам безопасности: и сотрудники, и посетители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее, музей так надолго не закрывали. Руководство Лувра понимает, что их ждут трудные года впереди, ведь количество проданных билетов в 2020 году далеко от той прибыли, которую приносил музей приносил ранее.