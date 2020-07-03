Жизнь после карантина: киевские театры открывают сезон, но с условиями

Коммунальные театры Киева подготовили пять премьер к открытию нового сезона. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, летом и осенью зрители смогут посмотреть представления, которые весной отменили из-за карантинных ограничений.

Директор Департамента культуры КГГА Диана Попова отметила, что театры в условиях адаптивного карантина должны будут обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями и другие противоэпидемиологические меры. Зрителям и актерам будут измерять температуру, а в некоторых театрах отменят антракты, чтобы минимизировать скопление людей.

Первым будет театр "Актер": на 12 июля запланирована пьеса "Приятная неожиданность". Последним сезон будет открывать Киевский национальный академический театр оперетты - гала-концертом в обновленном зрительном зале 1 октября.

Премьеры запланировали Киевский академический театр кукол на Левом берегу, Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества, Киевский камерный театр "Странный замок", театр "Романс" и Киевский академический театр кукол.

Как сообщалось ранее, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко возвращается к работе после смягчения карантинных ограничений, которые были вызваны опасностью распространения нового коронавируса.