Киев приглашает: в конце августа в столице пройдет ярмарка Kyiv Art Fair

С 20 по 23 августа у киевлян и гостей столицы будет возможность посетить традиционное культурное событие — ярмарку современного искусства Kyiv Art Fair, которой в этом году исполнится пять лет.

Ярмарка Kyiv Art Fair и фестиваль Kyiv Art Week должны были традиционно состояться в мае, но в условиях карантина организаторы приняли решение изменить формат и провести ярмарку отдельно от основного фестиваля.

Мероприятие пройдет в столичном комплексе Parkovy (Парковая дорога, 16-а) - инфраструктура этой локации позволит обеспечить все санитарные нормы в условиях карантина.

На период проведения ярмарки часть комплекса Parkovy превратится в огромную выставку работ сотен художников и скульпторов, представленных более тридцатью украинскими галереями и самоорганизованными художественными объединениями (т.н. artist-run space). Все работы будут внесены в ежегодный каталог Kyiv Art Fair и выставлены на продажу.

Также в рамках мероприятия пройдут лекции и дискуссии о взаимодействии искусства и рынка, в том числе в условиях кризиса.

Как сообщалось ранее, фестиваль Comic Con Ukraine из-за коронавируса перенесли на 2021 год.