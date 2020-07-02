Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинские военные получили партию новых бронетранспортеров
Украинские военные получили партию новых бронетранспортеров
ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
СМИ: В клубе Милевского вспышка коронавируса, заражен украинский футболист
В клубе Милевского вспышка коронавируса, заражен украинский футболист
Отразит особенности характера: ученые создали ИИ, который нарисует Вас в процессе "разговора"
Ученые создали ИИ, который нарисует Вас в процессе "разговора"

Киев приглашает: в конце августа в столице пройдет ярмарка Kyiv Art Fair

Киев приглашает: в конце августа в столице пройдет ярмарка Kyiv Art Fair
Обновлено 18:38 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com
С 20 по 23 августа у киевлян и гостей столицы будет возможность посетить традиционное культурное событие — ярмарку современного искусства Kyiv Art Fair, которой в этом году исполнится пять лет.

Ярмарка Kyiv Art Fair и фестиваль Kyiv Art Week должны были традиционно состояться в мае, но в условиях карантина организаторы приняли решение изменить формат и провести ярмарку отдельно от основного фестиваля.

Мероприятие пройдет в столичном комплексе Parkovy (Парковая дорога, 16-а) - инфраструктура этой локации позволит обеспечить все санитарные нормы в условиях карантина.

На период проведения ярмарки часть комплекса Parkovy превратится в огромную выставку работ сотен художников и скульпторов, представленных более тридцатью украинскими галереями и самоорганизованными художественными объединениями (т.н. artist-run space). Все работы будут внесены в ежегодный каталог Kyiv Art Fair и выставлены на продажу.

Atlas Weekend-2021: известен еще один хедлайнер фестиваля

Также в рамках мероприятия пройдут лекции и дискуссии о взаимодействии искусства и рынка, в том числе в условиях кризиса.

Как сообщалось ранее, фестиваль Comic Con Ukraine из-за коронавируса перенесли на 2021 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фестиваль, Ярмарка, Искусство.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Употребили в пищу сырое мясо сурка: в азиатской стране вспышка бубонной чумы
02 Напитки, которые противопоказаны мужчинам после 50 лет
03 Зубная боль: как помочь самому себе
04 Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
05 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поправки в Конституцию РФ: Кремль назвал триумфом результаты голосования
Кремль назвал триумфом результаты референдума
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь