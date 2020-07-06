Пылился в частной коллекции: найден забытый шедевр Рубенса

Эксперты аукционного дома Sotheby’s обнаружили картину нидерландского художника Питера Пауля Рубенса приблизительной стоимостью 3,5 млн фунтов.

Картина под названием Портрет Леди (Portrait Of A Lady) была обнаружена после того, как специалисты Sotheby’s тщательно удалили слои грязи и лака с картины, которая почти 140 лет хранилась в частной семейной коллекции, сообщает Independent.

Шедевр, который датируется 17 веком, был выставлен в Королевской академии в Лондоне в 1902 году как произведение Рубенса, но за эти годы о его авторстве забыли. Картина оставалась в семейной коллекции в течение 139 лет, пока анонимный покупатель не приобрел ее за 78 тыс. фунтов стерлингов в 2017 году и внес в каталог как принадлежащую мастерской Рубенса. Предполагалось, что работа была нарисована одним из помощников мастера.

Покупатель показал ее экспертам Sotheby’s и после их поразительных выводов решил выставить картину на продажу.

"Она была довольно грязная, на ней были столетний слой грязи и старого лака", — рассказал глава отдела картин старых мастеров Эндрю Флетчер, и добавил, что после всех процедур это оказался "замечательный Рубенс".

Используя инфракрасную камеру, эксперты обнаружили "скрытые детали", которые указывали на изменения, сделанные художником во время рисования, которые, по словам Флетчера, помогли доказать подлинность картины.

Картина будет выставлена на аукцион Sotheby’s 29 июля — первую крупную продажу с начала локдауна.