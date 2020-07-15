Украденная картина Гудро "Влюбленная пара" вернулась на родину

В Украину вернулась когда-то похищенная картина Пьера Луи Гудро "Влюбленная пара". Об этом знаменательном событии написал Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Спустя 77 лет после кражи, уникальная работа французского художника вернулась домой.

"Хоть эта история грустная, но со счастливым концом." - написал министр.

В далеком 1943 году картину похитили из музея нацисты. Спустя 10 лет, в 1953 году, работа Гудро "переехала" в частную коллекцию, владелец которой выкупил картину на антикварном рынке. Спустя более 60 лет "Влюбленная пара" была выставлена на продажу. Когда настоящие владельцы работы, руководители музея Ханенко, увидели это, то потребовали остановить продажу. Картину была снята с аукциона.

В 2019 году власти США объявили о готовности вернуть "Влюбленную пару" в Украину.

Министр уверен, что в дальнейшем Украине удастся вернуть и другие ценности, которые когда-либо были украдены. ""Влюбленные" - только начало" - отметил Ткаченко.