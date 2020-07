Бэнкси в теме: уличный художник посвятил новую работу коронавирусу

Самый загадочный уличный художник Бэнкси создал новое творение. На этот раз он "поработал" в вагоне поезда лондонского метро. Видео создания рисунков он разместил на своей странице в Инстаграм.

Художник оделся в форму работников, которые дезинфицируют вагоны метро во время пандемии. На видео он едет в вагоне метро, рисуя свои картины.

Новые рисунки посвящены теме коронавируса. Он изобразил крыс: одна из них кашляет, а две летают на защитных масках. Еще есть рисунки с крысой с санитайзером в лапах, а также бедняжке, которая запуталась в защитной маске. Крысы которые кашляют оставляют на стенах метро что-то похожее на слизь, видимо, это "след" коронавируса.

"If you donʼt mask — you donʼt get" - подписал свой пост художник.

Таким образом Бэнкси решил напомнить жителям Лондона о мерах предосторожности и важности носить маски в нынешней ситуации.

Крысы в основном ассоциируются с переносчиками чумы потому, что есть предположения, что именно они принесли болезнь в Европу. Видимо это и сподвигло Бэнкси использовать грызунов в своей новой работе.