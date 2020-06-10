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В Италии нашли украденную работу Бэнкси

В Италии нашли украденную работу Бэнкси
21:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:В Италии нашли похищенную в прошлом году работу британского уличного художника Бэнкси, посвященную жертвам теракта в парижском "Батаклане".

Итальянские полицейские обнаружили в области Абруццо в центральной части Италии украденную дверь из парижского театра "Батаклан", на которой британский художник Бэнкси в память о теракте 2015 года нарисовал граффити, пишет в среду британское издание The Guardian.

"(Изображение - ред.) найдено после расследований, проведенных прокурором региона в сотрудничестве с полицией и французскими следователями", - сообщил глава местного полицейского участка.

Прокурор не раскрыл подробностей о преступниках, но отметил, что в четверг будет опубликована дополнительная информация.

Изображение, которое было украдено в январе 2019 года, было найдено в фермерском доме в населенном пункте Терамо.

"Работа Бэнкси, символ памяти, который принадлежит всем: местным жителям, парижанам, гражданам мира, была у нас отнята", - написали в своем твиттере актеры театра "Батаклан" после пропажи.

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Отмечается, что это не единственная работа уличного художника Бэнкси, которая посвящена террористической атаке, произошедшей в ноябре 2015 года. Она унесла жизни 130 человек.

На граффити изображена девочка в белой одежде, которая скорбит о жертвах трагического события.

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Италия, Бэнкси, "Батаклан".
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