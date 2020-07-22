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Во Львове открылась выставка, посвященная керамико-скульптурной фабрике: яркие фото

Во Львове открылась выставка, посвященная керамико-скульптурной фабрике: яркие фото
16:29 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: facebook
В Центре архитектуры, дизайна и урбанистики "Пороховая башня" открылся новый проект куратора арт-центра Ya Gallery Lviv Павла Гудимова, посвященный Львовской экспериментальный керамико-скульптурной фабрике.

"Выставка "Лабиринты ЛКСФ" - это попытка разобраться в ненаписанной истории Львовской экспериментальной керамико-скульптурной фабрики как особого художественного предприятия второй половины ХХ в. Мне всегда интересно не просто любоваться объектом, мне интересно, как куратору, погружаться в саму атмосферу, разобраться, что это было за явление. Я для себя это назвал очень четко и просто - это явление львовского дизайна, которое было сформировано в 60-70-х годах. Мы создаем проект о творческих деятелях, которые сформировали школу, новую традицию и феномен львовского дизайна, керамики, стекла и скульптуры. Нет ощущения того, что это какие-то собранные искусственно предметы - все целостно с точки зрения технологии, формы, творчества, тематического блока. Мне очень легко было работать над экспозицией, чтобы ее скомпоновать", - отметил Гудимов.

Частью проекта является создание документального фильма о фабрике и составление электронного каталога изделий ЛКСФ (с последующим регулярным его пополнением новыми находками). Планируется и иллюстрированное издание, которое бы хранилось и передавалось будущим поколениям.

Выставка представляет художественную керамику, стекло, монументальное искусство - весь спектр производства за долгую, более чем 50-летнюю историю деятельности фабрики.

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Проект является победителем львовского городского конкурса "Фокус на культуру" и продлится 3 месяца. Экспозиция будет дополняться и изменяться один раз в месяц, что будет приближать зрителя к динамике фабричных процессов.

"Благодаря Павлу Гудимову львовская керамика сегодня получает новый толчок для развития. Я бы хотел, чтобы наша керамико-скульптурная фабрика была сохранена. Я очень горд, что во Львове есть такие классные художники, есть такая традиция", - сказал мэр Львова Андрей Садовый, который одним из первых посетил выставку.

Изделия Львовской керамико-скульптурной фабрики для выставки кураторы собирали в течение двух лет в разных уголках Украины.

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Львов, Выставка, Павел Гудимов, Лабиринты ЛКСФ.

Автор:

Телеграф
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