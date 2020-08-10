По техническим причинам: Национальный художественный музей в Киеве закрыли

Киевский Национальный художественный музей пришлось закрыть на неопределенный срок. Причиной такого решения стал обвал бортика у здания музея, которое случилось в конце прошлой недели.

"Уважаемые посетители! К сожалению, по техническим причинам музей закрыт на неопределенный срок. Следите за объявлениями на наших страницах. Спасибо за понимание!" - сообщается на официальной странице музея в Facebook.

Также. случившуюся ситуацию прокомментировал и министр культуры, молодежи и спорта Александр Ткаченко. На своей странице в Facebook министр написал, что уже готовятся документы для выделения средств на ремонт музея из резервов Кабмина.

Также, он отметил, что собирается обратится к чиновникам по поводу финансирования еще нескольких объектов, дабы предотвратить подобные случаи в будущем.

"Эта ситуация еще раз подчеркивает важность старта проекта "Большая реставрация" для нашей страны" - написал Александр Такченко.

Как отметил министр, вся сумма ремонтно-реставрационных работ Национального художественного музея составляет 68 млн гривен. К концу года будет выделено 30 млн грн. для первоочередных работ.

Также, Ткаченко уточнил, что процедура выделения средств на ремонт в музее начнется уже с 10 агуста, то есть с сегодняшнего дня, "чтобы в ближайшее время музей был снова открыт для посетителей".