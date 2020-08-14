"Коммерческий поп-арт": 10 самых дорогих картин художника Энди Уорхола (Фото)

Энди Уорхол - художник, чье имя известно, без преувеличения, абсолютно всем. Принц поп-арта, Энди совершил в мире изобразительного искусства революцию, которую в свое время совершили Леонардо Да Винчи и Клод Моне.

Энди Уорхол - зеркало эпохи 70-х, гений поп-арта и коммерческого искусства. Его картины в свое время произвели фурор не только в культурной сфере, но и в общественном сознании. Этот художник никогда не стеснялся монетизировать своё искусство. И у него есть чему поучиться. По случаю дня рождения гения-провокатора предлагаем вспомнить десятку самых дорогих его работ.

1. "Авария серебряной машины" (1963) - 105,4 млн долларов

Самая известная работа Уорхола из его крупномасштабной серии "Смерть и катастрофы". В ноябре 2013 года она ушла с молотка за ошеломительную сумму в 105 миллионов долларов с лишним. Эта сделка сделала картину второй по стоимости среди всех произведений современного искусства. Лидерство удерживает полотно Пикассо "Алжирские женщины" (179 миллионов).

2. "Восемь Элвисов" (1963) - 100 млн долларов

Пока в Нью-Йорке не продали "Аварию серебряной машины", самой дорогой картиной Уорхола был замысловатый портрет короля рок-н-ролла. Его приобрели в частную коллекцию в октябре 2008 года ровно за сто миллионов.

3. "Тройной Элвис (тип Ферус)" ("Tripple Elvis (Ferus Tipe)"(1963) - 81,9 млн долларов.

Продана в ноябре 2014-го года. Эта работа - одна из двух, проданных Томасом Амманом немецкому казино в 70-х - стала топовым лотом на аукционе Christie’s.

4. "Бирюзовая Мэрилин" (1964) - 80 млн долларов

Норма Джин Бейкер, более известная как Мэрилин Монро, еще при жизни стала иконой и мечтой всех мужчин. Так что ее образ в исполнении гения поп-арта был обречен стать хитом. Точная сумма, которую американский коллекционер заплатил за один из 13 портретов Монро, написанных Уорхолом, неизвестна. Считается, что он отсчитал около 80 миллионов.

5. "Авария зеленой машины" ("Горящая зеленая машина - 1") (1963) - 71,7 млн долларов

Комбинированная картина, созданная на основе фотографий автокатастрофы в Сиэтле, пока уступает по стоимости своей серебряной "коллеге". Грек Филипп Ниаркос купил ее на аукционе Christie’s в 2007 году за 71 миллион. Ну ничего, лет через десять заплатят 171.

6. "Четыре Марлона" ("Four Marlons") 1966-го года - 69,6 млн долларов

Картина была продана в ноябре 2014-го года на аукционе Christie’s за 69, 6 миллиона долларов. Работа была выставлена на аукцион в паре с "Тройным Элвисом". Для создания этого полотна Уорхол использовал фотографии Марлона Брандо в образе героя фильма 1953 года "Дикарь".

7. "Мужчины в ее жизни" (1962) - 63,4 млн долларов

Уорхол не особенно жаловал женщин и запечатлел на холстах только семь представительниц прекрасной половины человечества: Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро, Лайзу Миннелли, Жаклин Кеннеди, Дебби Харри, Брижит Бардо и Елизавету II. Черно-белое изображение Тейлор с двумя ее мужьями было продано анонимному коллекционеру на нью-йоркском аукционе Phillips de Pury & Co в 2010 году.

8. "Рассовые беспорядки" ("Race Riot") (в четырёх частях) (1964) - 62,8 млн долларов.

Единственное произведение художника на откровенно политическую тему было продано с аукциона "Christie's" одному покупателю, который составил из неё целостную работу.

9. "Статуя Свободы" (1962) - 43,8 млн долларов.

Трехмерная композиция Энди Уорхола "Статуя Свободы" ушла с молотка в конце 2012 года на торгах Christie`s в Нью-Йорке. Это единственная оставшаяся в частных руках работа из серии, выполненной "отцом поп-арта" в формате 3D. Две остальные принадлежат музеям, в том числе музею Энди Уорхола в его родном Питтсбурге.

10. "200 однодолларовых купюр" (1962) - 43,2 млн долларов.

В ноябре 2009-го года картина была продана на аукционе Sotheby’s анонимному покупателю. Покупка была совершена в Лондоне через коллекционера Паулин Карпидас, которая купила работу в 1986-м году всего лишь за 385 тысяч долларов.